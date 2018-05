Nach der obligatorischen Begrüßung der Anwesenden und der Genehmigung der Tagesordnung sowie des Protokolls des Vorjahres begann der 1. Vorsitzende seinen Bericht aus 2017. Wie schon in den Jahren zuvor, so lag auch 2017 der Fokus auf der Entwicklung des Radballsports im Schülerbereich. Fokussiert wurde das Ganze auf die Brüder Finn und Erik Schwichtenhövel, die sich und dem Verein nach langjähriger Abwesenheit auf überregionaler Ebene viel Ehre machten. Dies ging so weit, dass es die beiden U 13-Schüler bis in das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft schafften.

Für den Festausschuss berichtete Jens Skuza über Veranstaltungen im vergangenen Jahr, wie den Besuch des Bremer Sechs-Tage-Rennens und der in jedem Jahr stattfindenden Himmelfahrstour, an der jung und alt auf dem Fahrrad teilnahmen.

Aufgrund des Punktspielbetriebs der U 13-Jungen und einiger Altherrenturnierteilnahmen der langjährigen Mitglieder Jens Bischoff und Andreas Vesper fiel der Bericht des Radball-Obmanns Veit Ulbrich sehr umfangreich aus. Anerkennung zollten die Mitglieder Jens Bischoff, da er als einziges Mitglied den im Spielbetrieb notwendigen Schiedsrichter-Part des RV aufrecht erhält und an diversen Spieltagen seine Schiedsrichterqualitäten unter Beweis stellte.

Nach dem Kassenbericht des Geschäftsführers Jan Eisenhauer und dessen Entlastung nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde im Anschluss der gesamte Vorstand entlastet, bevor die Neuwahlen erfolgten. Dabei konnten nicht alle Postenträger einfach wiedergewählt werden. Die Anwesenden bedankten sich für die langjährige ehrenamtliche Vorstandsarbeit bei Jan Eisenhauer (Geschäftsführer) und Frank Taborsky (2. Vorsitzender), die ihre Posten aus persönlichen Gründen künftig nicht mehr wahrnehmen können.

Bei den Neuwahlen wurden jeweils einstimmig wie folgt gewählt: 1. Vorsitzender André Meyer, 2. Vorsitzender wird Veit Ulbrich, Jens Skuza wird Geschäftsführer und neuer Radballobmann wird Patrick Siems. Neuer Protokollführer ist Veit Ulbricht.

Aufgrund der erneut vom Finanzamt auferlegten Vorgaben musste die Versammlung Änderungen an der Satzung zustimmen. Diese Änderungen wurden im Vorfeld auf Richtigkeit unter anderem mit dem Amtsgericht Oldenburg geprüft und sollten nun dazu führen, dass dem Verein die Gemeinnützigkeit auch in Zukunft anerkannt wird. Die Änderungen erfolgten einstimmig.

André Meyer verkündete, dass die Mitgliedsbeiträge auch im nächsten Jahr stabil bleiben. Ebenso kündigte er an, dass er und Patrick Siems sich in der Saison 2018/2019 für den Herrenspielbetrieb anmelden werden. André Meyer ehrte dann anschließend langjährige Mitglieder persönlich für ihre Treue zum Verein. Glücklich nahmen an diesem Tag persönlich Wolfgang Behling und Veit Ulbrich Ihre RV-Anstecknadeln für jeweils 40 Jahre Vereinszugehörigkeit entgegen. In Abwesenheit wurden darüber hinaus geehrt: Walter Stöver (50 Jahre), Klaus Bischoff (50 Jahre), Herbert Tienel (70 Jahre) und Heinz Weigmann (40 Jahre).