Durch die App werden sogenannte IDs ausgetauscht, die von den jeweiligen Apps gespeichert werden und nicht auf persönliche Identitäten schließen lassen. Wird eine Person positiv auf den SARS-CoV-2-Virus getestet, können über die App anonym alle anderen Nutzer informiert werden, die Kontakt zu dem Infizierten hatte. (DAVE HUNT / imago-images)

Herr Littger, die Corona-Tracing-App ist gerade in aller Munde. Was kommt da auf Verbraucher zu?

Die Tracing-App ermöglicht eine Nachverfolgung von Kontakten mit infizierten Personen über das Handy. Handys, die die entsprechende App besitzen und die Bluetooth-Funktion eingeschaltet haben können sich gegenseitig erkennen. Konkret werden dann sogenannte IDs ausgetauscht, die von den jeweiligen Apps gespeichert werden und nicht auf persönliche Identitäten schließen lassen. Wird eine Person positiv auf den SARS-CoV-2-Virus getestet, können über die App anonym alle anderen Nutzer informiert werden, die Kontakt zu dem Infizierten hatte.

Nutzer werden also informiert, dass sie Kontakt mit einer infizierten Person hatten, aber nicht mit welcher. Wäre es nicht besser, den Infizierten zu nennen, um die Qualität des Kontaktes bewerten zu können?

Nein, das halte ich schon aus Datenschutzgründen für abwegig, dass man über die App persönliche Informationen über Infizierte bekommt. Eventuell könnte man es so lösen, dass man eine Anfrage stellen kann und der Infizierte einwilligen kann. Ich halte aber auch dieses Szenario für falsch. Es reicht aus, dass man sich als infiziert meldet. Denn selbst dann steht die Frage im Raum, ob die App, die ich mit mir herumtrage zu einer Stigmatisierung führen kann.

Stigmatisierung?

Absolut. Die App soll ja nicht nur mich vor anderen Nutzer warnen, sondern auch andere Nutzer vor mir, wenn ich aktuell infiziert bin. Dem muss man sich bewusst werden als Verbraucher. Als Nutzer der App bin ich nicht nur Gefährdeter, sondern kann auch als Gefährder auftreten. Das kann mit einer Stigmatisierung einhergehen, wenn mich die App als Infizierter ausweist oder als ein Kandidat, der eigentlich in Quarantäne stehen müsste.

Was würde das bedeuten?

Geschäfte könnten nur noch Personen hineinlassen, die mit der App nachweisen, dass sie gesund sind. Dann wäre die App aber nicht mehr freiwillig. Das muss meines Erachtens ausgeschlossen werden und es muss darüber aufgeklärt werden. Es könnte zudem dazu führen, dass Leute, die etwa trotz Quarantäne-Empfehlung zur Arbeit gehen, um ihren Job nicht zu verlieren, ohne die App aus dem Haus gehen oder die App im Fall einer Quarantäne-Empfehlung löschen, weil sie Angst vor einer Stigmatisierung haben. Dann verfehlt die App ihren Zweck und wird sogar gefährlich, denn es könnte dadurch eine Scheinsicherheit entstehen.

Wie würde das überhaupt ausgelesen werden?

Wie unmittelbar ich über Infizierte in meiner Umgebung durch die App informiert werde, ist bislang gar nicht geklärt. Darin liegt auch das Problem. Es gibt diese Informationen noch nicht. Ist es möglich, dass die anderen Apps Alarm schlagen, wenn meine App mich als infiziert meldet? Verbraucher könnten befürchten, dass ihre App beispielsweise im Supermarkt meldet: „Du stehst seit 10 Minuten neben einem Infizierten.“ Hier muss generell aufgeklärt werden, wie unmittelbar warne ich die Umgebung vor mir selbst. Diese Frage steht – neben vielen anderen – im Raum und muss beantwortet werden.

Inwieweit sollte die freiwillige Quarantäne, die die App Kontaktpersonen von Infizierten empfiehlt, überhaupt überprüft werden?

Der Erfolgsfaktor der App muss die Freiwilligkeit sein. Sowohl im Downloaden als auch in der Umsetzung und Nutzung. Es muss in die Verantwortung der Bürger investiert werden, dass sie sich auch an die Quarantäne halten.

Ich möchte aber betonen: Ich befürworte die App und will, dass es sie gibt. Aber: Es wurde zuletzt viel über Datenschutz und Technik gesprochen. Die gesellschaftlichen Auswirkungen und die Nutzungspraxis einer solchen App dürfen wir nicht vergessen.

Soweit die Theorie. Praktisch gibt es aber auch Hürden, etwa die 15-Minuten-Regelung …

… genau. Es sind noch Fragen offen. Die Bluetooth-Technologie ist zwar – soweit ich das beurteilen kann – die richtige Wahl, doch sie kann beispielsweise nicht die eben schon angesprochene Qualität eines Kontaktes feststellen. Bisher soll ein Kontakt registriert werden, wenn man sich bis zu 15 Minuten im Radius von bis zu zwei Metern, also dem Sicherheitsabstand, mit einer Person aufgehalten hat. Aber: Zehn Minuten an der Kasse haben einfach eine andere Qualität als ein kurzer Kuss von nur einer Sekunde.

Auch die Energie könnte zum Problem werden. Schafft es jedes Handy einen ganzen Tag mit eingeschaltetem Bluetooth zu überleben?

Theoretisch kann Bluetooth einen ganz Tag lang eingeschaltet sein, wirklich darauf ausgelegt sind Handys aber nicht. Es könnte also sein, dass es da Probleme geben könnte. Herausforderungen liegen aber auch in der IT-Sicherheit. Bluetooth ist eine Schnittstelle, die von Dritten missbraucht werden kann, wenn sie offen ist. Zumal dann alle wissen, dass die meisten auf der Straße eine offene Bluetooth-Schnittstelle haben.

Diskutiert wurde auch das sogenannte Tracking. Worin unterscheidet es sich vom Tracing?

Das hätte eine ganz andere Qualität der Identifikation ermöglicht, durch Ortungsdaten, die ein Satellit geliefert hätte. Möglicherweise hätte man sogar persönliche Gesundheitsdaten verknüpft. Es ist aber gut, dass man sich gegen diese Technik entschieden hat, die ganz andere Dimensionen hat als die Tracing-Technologie. Tracing hat eine bessere Chance gesellschaftlich akzeptiert zu werden, weil es weniger Daten erhebt.

Für gesellschaftliche Akzeptanz soll zudem die „DP3T“-Technik sorgen. Noch so kryptischer Begriff, …

… der im Grunde nur beschreibt, dass die Daten, also die IDs, von denen ich gerade sprach, nicht zentral gespeichert werden. Stattdessen sollen die Informationen über die einzelnen Kontakte lokal auf den verschiedenen Handys der Nutzer gespeichert und abgeglichen werden. Bis vor einigen Tagen sprach man noch von der PEPP-PT-Technik, die die zentrale Speicherung aller Daten beschreibt.

Warum hat man sich gegen eine zentrale Speicherung entschieden?

Es handelt sich bei den erhobenen Daten um sehr persönliche Daten über meine Gesundheit und es ist nicht zu einhundert Prozent auszuschließen, dass diese für andere Zwecke verwendet werden. Da war das Risiko zu groß, diese alle an nur einem Ort zu lagern. Im Sinne der Akzeptanz bei den Bürgern ist es sicher sinnvoll, dass die Regierung auf Kritik gehört hat und sich hier umentschieden hat.

Ändert sich dadurch die Nutzbarkeit der App?

Nein, für die eigentlich avisierte Funktion, dass ich nachverfolgen kann, ob ich mit einer infizierten Person Kontakt gehabt habe, ist der Speicherort unerheblich. Da sind sich glaube ich alle einig. Ich warne allerdings davor zu glauben, dass mit der dezentralen Speicherung jetzt alles komplett sicher sei. Die Verbraucher fragen uns bereits, welche Rolle den Partnern der dezentralen Variante wie Google und Apple zukommt. Wird da eine Tracing-Technologie ausgerollt, die künftig für andere Zwecke verwendet werden könnte –mit dem Segen der Bundesregierung? Das ist eine Dimension, die noch nicht von allen komplett durchdrungen ist. Wir sprechen über große Plattformen, die sich da etablieren können.

Die App soll freiwillig sein, doch es wird darüber nachgedacht, dass sie über Systemupdates von Google und Apple auf dem Handy installiert wird. Besteht da die Gefahr einer Verschleierung?

Ja und ich halte das auch für schwierig. Man muss sich bewusst für den Download entscheiden und wissen, was die Konsequenzen sind. Hier wurden zwar Vorkehrungen getroffen. Das Systemupdate soll etwa – anders als üblich – eben nicht verpflichtend sein. Es besteht aber die Gefahr, dass Nutzer gar nicht erst erkennen, dass sie eine App herunterladen, weil sie es nicht im jeweiligen App-Store tun. Man sollte die Verbraucher nicht für dumm verkaufen und stattdessen den mühsamen Weg der Aufklärungsarbeit gehen. Aber da muss lieber heute als morgen gestartet werden.

Stichwort „Lieber heute als morgen“. Wenn die App erst Ende Mai oder später kommt, kommt sie dann nicht viel zu spät? Lockerungen gibt es ja jetzt schon.

Ich möchte es so sagen: Sie kommt später als angekündigt. Dadurch könnte sie als nicht mehr so wichtig erachtet werden. Nach dem Motto: Wenn die Bundesregierung es nicht rechtzeitig schafft, dann kann es ja nicht so wichtig sein. Und das schadet dem Erfolg und damit kann sie am Ende auch zu spät kommen …

… weil wirklich erfolgreich ist die App erst ab einer bestimmten Menge an Nutzern …

… 60 bis 70 Prozent der Bürger bräuchten die App und das sind fast 100 Prozent aller Handynutzer. Das ist enorm. Das schaffen in Deutschland bisher nur Facebook und Google.

Einige Nutzer haben sich ja bereits die RKI-Datenspende-App heruntergeladen. Warum wird die nicht einfach erweitert?

Diese App hat eine ganz andere Dimension. Da geht es um das Tracking meiner Vitaldaten und um Auffälligkeiten, ob ich Fieber habe oder Kreislaufveränderungen spüre. Das hat eine ganz andere Qualität als die Tracing-App mit ihrem schmalen Anwendungsspektrum. Da würde ich lieber zwei Apps auf den Markt bringen, die ich dann aber deutlicher unterscheiden würde. Aktuell haben wir auch das Problem, dass Verbraucher nicht verstehen, dass es sich bei der freiwilligen Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts nicht um die Corona-Tracing-App handelt.