Vor allem für Autofahrer müssen sie immer gut sichtbar sein. Nur wenn ein Pkw-Fahrer einen Radfahrer vom Weitem sieht, kann er rechtzeitig abbremsen. Umso wichtiger ist eine entsprechende Beleuchtung. Doch bei der Frage, welche Leuchtkörper überhaupt an den Drahtesel gehören, haben zu viele Änderungen innerhalb kürzester Zeit die Radfahrer verwirrt.

Einige Reflektoren am Rad sind nach wie vor vorgeschrieben: Ein großer weißer Frontreflektor sowie ein großer roter hinten. Die Pflicht für einen zweiten roten Reflektor an der Rückseite wurde allerdings gestrichen. Zudem müssen an den Pedalen nach vorn und hinten gelbe Reflektoren angebracht sein. Bei Laufrädern für den Nachwuchs gibt es mehrere Möglichkeiten: Man kann entweder einen Reifen mit einem durchgehenden Reflexstreifen auf der Flanke nutzen oder zwei gelben Speichenreflektoren in jedem Laufrad. Möglich sind auch reflektierende Clips, die an jeder Speiche angebracht werden.

Doch die Vorschriften sind insgesamt nutzerfreundlicher geworden. Die wichtigste Neuerung der vergangenen Jahre besagt, dass die Beleuchtung am Fahrrad nicht mehr von einem Dynamo betrieben werden muss. Somit sind auch Scheinwerfer und Rücklichter zugelassen, die von einer Batterie gespeist werden. Diese Neuregelung hat den Weg für die beliebten Ansteckmodelle mit LED-Technik möglich gemacht.