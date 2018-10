Oder gibt es am Ende tatsächlich eine Braut zu viel?

Wellenbreker nennt sich das Jugendtourneetheaterprojekt des Landschaftsverbandes Stade, das in diesem Sommer zum 21. Mal durchgeführt wird. Zwölf Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren aus dem Elbe-Weser-Raum haben unter der professionellen Leitung von Nina Englisch-Peterschewski in vier Arbeitseinheiten das Stück „Ene Bruut to veel“ eingeübt. Mit von der Partie sind in diesem Jahr: Lars Decker (Wingst), Beke Petersen (Hemmoor), Bennet Witte (Bremervörde), Henriette Heinsohn (Hemmoor), Daria Leddin (Hollnseth-Hollen), Lena Tiedemann (Ebersdorf), Thane Ortmann (Cuxhaven), Arwed Köster (Cadenberge), Lennart Polle (Ahrensmoor), Mieke Plepla (Wingst), Lilly Koch (Hemmoor) und Kristina Meier-Oetjen (Brest).

Die letzte Aufführung der diesjährigen Tournee ist am Sonnabend, 20. Oktober, um 16 Uhr im Lilienhof, Worphauser Landstraße 26a in Lilienthal.