Pflege gibt es bei Aldona Meyer- Gawande. (Christa Neckermann)

Wie wäre es mit Schönheit und Entspannung vom Kopf bis zu den Füßen? Aldona Meyer-Gawande bietet in ihrem Schönheits Atelier in der Pennigbütteler Straße 1 nicht nur pflegende Kosmetik und Maniküre an: „Meine Kunden genießen auch eine professionelle Fußpflege und auf Wunsch eine entspannende Fußreflexzonenmassage“, sagt die Schönheitsexpertin. Nach den stressigen Weihnachtstagen freuen sich die Füße ihr zufolge, wenn sie ein wenig verwöhnt werden.

„Gern verschenken meine Kunden Gutscheine für die kosmetischen Behandlungen, für Maniküre, Pediküre und Reflexzonenmassage,“ sagt Meyer-Gawande. Auch auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Pflegeprodukte machen sich – hübsch verpackt – gut als Präsent. „Das Schönheitspflegegeschenk beispielsweise eignet sich übrigens auch für Männer“, erläutert Meyer-Gawande.