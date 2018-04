September informieren: Dann findet die „Welt der Logistik“ im BLG-Forum in der Überseestadt statt. An der Job- und Karrieremesse nehmen etwa 40 Aussteller und Unternehmen teil. Veranstaltet wird „Welt der Logistik“ vom Marketingverbund Via Bremen. Von 9 bis 14 Uhr können sich junge Leute im persönlichen Gespräch über den Berufseinstieg in der Logistik informieren, es gibt Mitmachaktionen, Vorträge und ein Bühnenprogramm, das beispielsweise die The-Voice-Kids-Finalistin Shanice beinhaltet. Ausßerdem wird der langjährige Botschafter der „Welt der Logistik“ Marco Bode wieder dabei sein. Der Aufsichtsratsvorsitzende des SV Werder Bremen wird unter anderem seine logistischen Fähigkeiten beim Schachspiel unter Beweis stellen. Die in Kooperation mit dem Hafenmuseum Speicher XI durchgeführte kostenlose Veranstaltung findet bereits zum sechsten Mal unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) statt.

Das Berufsfeld in der Logistik gilt als sehr weitreichend und erstreckt sich vom Handel mit Gütern, der Organisation von Transportwegen über die Steuerung von Lagerbeständen, bis hin zum Transport auf Schiene, Schiff oder Lkw. Entsprechend abwechslungsreich ist auch das Vortragsprogramm, versprechen die Veranstalter: So berichtet ein Vertreter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz über Roboter in der Arbeitswelt von morgen. Auch die Logistik in der Bundeswehr wird thematisiert. Zudem teilen Logistik-Newcomer ihre Erfahrungen in der innovativen Branche.

Getreu dem Veranstaltungsmotto „Mehr als Job und Karriere“ locken die Organisatoren wieder mit zahlreichen Mitmachaktionen, wie Lkw-Simulator, Kran-Gondelfahren oder erstmals einem Gabelstapler-Parcours. Für Lehrer hält Via Bremen eine Infobroschüre bereit, mit der Schüler über Logistikberufe informiert und auf den Besuch der Jobmesse vorbereitet werden können. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter wieder mehrere Tausend Besucher auf den 2000 Quadratmetern des Hafengebäudes und dem Außengelände. Broschüren, Anfragen und weitere Infos unter info@via-bremen.com.