Und überall in den Wallanlagen der sachsen-anhaltinischen Lutherstadt Wittenberg begrüßen Zelte und Pavillons von Kirchen und Hilfswerken die Besucher. Denn in der Stadt, in der Martin Luther 1517 seine 95 Thesen wider den Ablasshandel veröffentlichte, wurde am Sonnabend die erste „Weltausstellung Reformation“ eröffnet.

Sie steht unter dem Motto „Tore der Freiheit“: Insgesamt sieben architektonisch kreative Stadttore haben die Veranstalter rund um Wittenberg aufgebaut und jedes steht für ein anderes Thema: Es gibt die Ökumene, die Spiritualität oder den Bereich für die Jugend. Offene Tore seien die Vision einer friedvollen Zukunft, sagte die EKD-Reformationsbotschafterin Margot Käßmann. Im Eröffnungsgottesdienst nannte sie die Weltausstellung das „Herzstück des Reformationssommers 2017“: „Menschen können für einen Tag kommen und miterleben, mitdiskutieren, miterdenken, was Reformation für die Menschen heute bedeutet – etwa mit Blick auf Spiritualität und Globalisierung oder mit Blick auf die Ökumene und den Dialog der Religionen oder hinsichtlich Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung.“

Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war in die mitteldeutsche Lutherstadt gekommen. Die Reformation sei „ein europäisches, ein wirklich weltweites Ereignis“ gewesen, betonte das kirchlich hochengagierte Staatsoberhaupt in einem Grußwort zur Eröffnung. Die Kraft der Reformation sei „nicht erschöpft, sondern hochaktuell und geht uns alle an“. Was in der 48 000-Einwohner-Stadt Wittenberg durchaus nicht selbstverständlich ist: Nur eine einstellige Prozentzahl der Einwohner gehört in der Lutherstadt heute noch einer christlichen Kirche an. Von der Reformation allerdings profitieren alle, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff. Allein das Land habe rund 80 Millionen Euro investiert, um die Lutherstätten für das Jubiläum aufzuhübschen.

Denn insgesamt erwarten die Veranstalter rund 500 000 Menschen zur Weltausstellung. Allein am kommenden Sonntag, wenn in Wittenberg der Abschlussgottesdienst des Deutschen Evangelischen Kirchentags stattfindet, werden 100 000 Menschen erwartet, sagte der Geschäftsführer des Reformationsjubiläums, Ulrich Schneider.

Und auch der Nordwesten Deutschlands ist auf der Weltausstellung Reformation gut vertreten: In einem Ladengeschäft in der Kollegienstraße, dicht am Lutherhaus, haben sich die Landeskirchen Bremens und Oldenburgs sowie die Reformierte Kirche eingemietet. Gemeinsam präsentieren sie sich dort den Besuchern der Weltausstellung, sie bieten Konzerte, Gesprächsrunden und Lesungen an. „Mir ist in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, wie wichtig die internationalen Kontakte unserer Kirchen sind“, erläuterte Bremens Schriftführer Renke Brahms am Sonnabend in Wittenberg. Die Weltausstellung sei deswegen eine gute Gelegenheit, sich darüber zu informieren, wie Christen anderswo ihren Glauben leben.