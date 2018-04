Im Kindergarten in Peking wurde ihr absolutes Gehör entdeckt. Am 30. April und 1. Mai wird Tianwa Yang zusammen mit dem Klaviervirtuosen Nicolas Rimmer in der Warflether Kirche zu Gast sein. (R. Rakow)

30 Uhr, sowie Dienstag, 1. Mai, 19.30 Uhr, in der Kirche am Deich, Berne-Warfleth. Ein hochklassiges Konzert, denn im Rahmen der seit zehn Jahren bestehenden Reihe „Berne bringt“ sind auch dieses Mal wieder Weltmusiker vor Ort: an der Violine Tianwa Yang, am Klavier Nicholas Rimmer.

Als Tochter eines Kfz-Schlossers und einer Buchhalterin aus Peking geriet Tianwa Yang in den einzigen Musikkindergarten Pekings; er war leicht zu erreichen. Dort erkannte man ihr absolutes Gehör und ihre Begabung. Ein Klavier konnten die Eltern sich nicht leisten, so musste Klein-Tianwa sich mit einer Violine begnügen. Das Instrument brachte sie mit nur zehn Jahren zum Studium am Zentralen Musikkonservatorium Peking, der chinesischen Elite-Uni für Musiker. Ihren dortigen Lehrer, den bedeutenden chinesischen Geigenvirtuosen Lin Yao Ji, beeindruckte sie dermaßen, dass er ihr riet, die halsbrecherisch schweren Paganini-Capricen auf CD einzuspielen. Als sie seinem Rat folgte, war sie gerade 13 und damit die jüngste Capricen-Interpretin aller Zeiten – schon betitelt als „ganzer Stolz Chinas“.

Mit 16 wurde Tianwa Yang von dem legendären amerikanischen Stargeiger Isaac Stern bei einem Auftritt in Peking entdeckt und spontan in die USA eingeladen. Seither reist sie drei-, viermal im Jahr zu Konzerten in die USA. Auch Europa ließ nicht lange auf sich warten. Hier gab sie ihr Debüt als sie 17 war. Zahlreiche Preise zieren den Weg der Violinistin, die mittlerweile in Deutschland lebt. Mit dem britisch-deutschen Pianisten Nicholas Rimmer, seinerseits Zweifachgewinner des Deutschen Musikwettbewerbs und Gewinner des Parkhouse Awards sowie weiterer bedeutender internationaler Preise, arbeitet Tianwa Yang seit langen Jahren erfolgreich zusammen.

Karten für das Konzert gibt es unter berne-bringt@t-online.de und 0 44 06 / 92 00 46. Der Eintritt für beide Konzerte: 40 Euro, Eintritt für ein Einzelkonzert: 30 Euro. Die Platzvergabe geht nach Bestelleingang. Einlass jeweils eine Stunde vor Beginn. Schüler, Studenten, Auszubildende, Erwerbslose, Geburtstagskinder frei. Zusätzlicher Sozialtarif für Einkommensschwache.