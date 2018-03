Nach Karriereende

Weltmeister Mertesacker plant Abschiedsspiel in Pattensen

Fußball-Weltmeister Per Mertesacker wird am 13. Oktober ein Abschiedsspiel in seiner niedersächsischen Heimat Pattensen bestreiten.