Laura Müller, die Freundin von Michael Wendler, nimmt bei "Let's Dance" teil. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Ab 21. Februar wird auf RTL wieder jeden Freitagabend das Tanzbein geschwungen. Bisher war noch streng geheim, welche Promis sich in der 13. Staffel der Erfolgs-Show „Let's Dance“ aufs TV-Parkett wagen, doch nun stehen die ersten Teilnehmer fest. Nachdem der Sender zunächst nur Sänger Luca Hänni, Ex-Fußball-Nationalspielerin Steffi Jones, Soap-Star Tijan Nije und „Cindy aus Marzahn“ alias Ilka Bessin bestätigt hatte, folgte nun eine Überraschung! Denn auch die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler wird sich dem Urteil von Jury und Zuschauern stellen.

Laura Müller ist mit ihren 19 Jahren die bisher jüngste Kandidatin der neuen Staffel. Doch der Wendler kann ihr wie so oft auch hier mit seiner Erfahrung zur Seite stehen. Der Schlagerstar nahm 2016 an der Tanzshow teil, belegte damals an der Seite von Profi Isabel Edvardsson aber nur den neunten Platz.

Bereits bei "Goodbye Deutschland" war Laura Müller mit Michael Wendler zu sehen gewesen. (TVNOW / Seema media)

Neben Laura enthüllte RTL noch weitere Promis: Moderatorin Ulrike von der Groeben, „Ninja Warrior“-Gewinner Moritz Hans, „Dennis aus Hürth“-Comedian Martin Klempnow sowie Lili Paul-Roncalli, Tochter von Zirkusdirektor Bernhard Paul. Damit sind bisher neun der insgesamt 14 „Let's Dance“-Teilnehmer bekannt. Bei den Moderatoren setzt der Sender weiterhin auf Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. In der Jury sitzt das altbewährte Team aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez.