Wobei es sich vor allem um zahlreiche kleine Stellschrauben handelt, an denen die Gemeinde in der Zwischenzeit gedreht hat.

Größtes Thema dabei ist die in der Analyse geforderte Direktverbindung zwischen Rathausstraße und Festplatz mittels einer Brücke oder einer Unterführung. Doch wie auch immer eine solche Lösung aussehen könnte: Die Politik tut sich damit eher schwer. Am offensivsten forderte FDP-Ratsherr Hans-Jürgen Hespe, unter Beteiligung einer Universität einen Ideenwettbewerb auszuschreiben. Arnold Hansen befürchtete, dass das Projekt „Riesensummen verschlingen“ würde, und überhaupt sehe er keine Notwendigkeit, eine Brücke zu errichten, nur um Fußgängern 150 Meter Umweg zu ersparen. Die Kosten für eine „grobe Vorplanung“ einer entsprechenden Brücke bezifferte Linnemann auf rund 1000 Euro. Auch wenn das Thema möglicherweise im Ausschuss für Straßen und Verkehr auf den Tisch kommen könnte, macht die Politik gegenwärtig mehrheitlich aber nicht den Eindruck, das Projekt mit Hochdruck weiter zu verfolgen.

Interessant waren auch die Stellungnahmen zum Thema Marktplatz-Umbau: Schon bevor die Bauarbeiten abgeschlossen sind, monierte CDU-Ratsherr Ralf Wessel, dass die neuen Leuchten, die kürzlich aufgestellt worden seien, „hässlich“ aussähen. Wessel äußerte in diesem Zusammenhang die Hoffnung, „dass dies ja wohl nicht die endgültige Lösung“ sei. Ist sie aber natürlich doch. SPD-Vorsitzender Werner Brakmann bekannte selbstkritisch: „Wir haben den Fehler gemacht, dass wir uns darum nicht im Detail gekümmert haben.“

Des Weiteren berichtete Christa Linnemann von Gesprächen mit der Bünting-Gruppe, um die Situation rund um den Famila-Markt zu optimieren. Insbesondere geht es dabei etwa um die Zufahrt zur Tiefgarage, die Grünanlage vor dem Getränkemarkt, um das alte Firmenschild auf dem Marktplatz oder um die Idee, die Verbindung zwischen dem Famila-Markt und dem Marktplatz mittels Kunst im öffentlichen Raum zu optimieren. Die Gesprächspartner sahen jedoch lediglich Handlungsbedarf beim Erscheinungsbild der Tiefgarage sowie beim Firmenschild am alten Markt, das repariert werde, aber als Werbung weiter erhalten bleiben soll.

Noch nichts Neues konnte Linnemann zur Nachnutzung des LzO-Gebäudes an der Rathausstraße sagen, das ja leer stehen wird, sobald die Sparkasse ihren Neubau an der Grüppenbührener Straße bezogen haben wird. Auch dazu liefen Gespräche, wobei es das Ziel der Verwaltung sei, doch wieder „hochkarätigen Einzelhandel“ anzusiedeln.

Hinweisschilder für Parkplätze auf dem Kirchplatz in Bookholzberg werde es auch weiterhin nicht geben, weil der entsprechende Bereich eine Halteverbotszone sei. Und Bedarf für zusätzliche Parkplätze sieht die Verwaltung gegenwärtig nicht. Der Bereich um die ehemalige Awo-Begegnungsstätte an der Stedinger Straße sei inzwischen aufgewertet worden, auch ein neues Spielgerät hat die Verwaltung aufgestellt. Auch zwei Router auf dem Kirchplatz seien zur freien WLAN-Nutzung installiert. Eine weitere Anregung sei, ein „offenes Bücherregal“ auf dem Kirchplatz zu platzieren. Arnold Hansen begrüßte dann auch, „dass so viele Maßnahmen in Bookholzberg in der Umsetzung sind“. So würden sich Politik und Verwaltung nicht dem Vorwurf aussetzen, dass Bookholzberg bei den Beschlüssen in den politischen Gremien „hinten runter“ falle.