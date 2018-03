Demnach gab es bundesweit 2219 Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte, die sich auf 1906 Angriffe auf Flüchtlinge sowie 313 Anschläge und Überfälle auf Flüchtlingsunterkünfte verteilen. Dabei sind mehr als 300 Menschen verletzt worden. Zum Vergleich: 2016 wurden noch rund 3500 Angriffe erfasst. Damit sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Drittel. Zu den Delikten zählten gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, Volksverhetzung, Hausfriedensbruch, schwere Brandstiftung und Sprengstoffexplosionen.

Auch in Niedersachsen ist der Trend rückläufig. Wie das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen auf Anfrage des WESER-KURIER mitteilte, wurden dem LKA im vergangenen Jahr insgesamt 22 Delikte gegen Flüchtlings- und Asylunterkünfte gemeldet. Im Jahr 2016 waren es noch 80 Straftaten, 2015 sogar 107 Fälle. Konkrete Angaben zu den Angriffen auf Flüchtlingen konnte das LKA nicht machen. In Bremen werden die Zahlen für das vergangene Jahr erst Anfang März im Rahmen der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik von Innensenator Ulrich Mäurer präsentiert.

Die Bremer Linken-Bundestagsabgeordnete Doris Achelwilm beunruhigt die Zahl der Angriffe. „Die Gewaltwelle gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte reißt auch 2017 nicht ab. Bei 2200 rassistisch motivierten Straftaten gegen Geflüchtete wurden über 300 Menschen verletzt. Das zeigt: Die rechte Mobilmachung gefährdet Menschenleben.“ An den gewalttätigen Übergriffen würden sich auch Menschen beteiligen, die der Polizei bisher nicht als rechtsextreme Straftäter bekannt gewesen seien. Achelwilm: „Hier liegt die besondere Gefahr. Es findet eine Radikalisierung in breiten Schichten der Gesellschaft gegen Geflüchtete statt, die bis vor Kurzem so nicht vorstellbar schien.“ Diese Entwicklung müsse sehr ernst genommen und zurückgedrängt werden, betont die Bundestagsabgeordnete.