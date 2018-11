Sie waren in der Altersgruppe D nicht zu schlagen: die Volleyballerinnen von Cornau 6. (Marcus Martz)

Vor Ort wurde die Kreisjugendfeuerwehr von den örtlichen Jugendfeuerwehren und Helfern unterstützt. Federführend war Fachbereichsleiter Florian Hollwedel. Die Spiele wurden von insgesamt 20 Schiedsrichtern geleitet.

Die Vorrunde begann mit 166 Gruppen in verschiedenen Altersklassen. Altersgruppe A sind kleine Jungen, Altersgruppe B große Jungen. Die kleinen und großen Mädchen spielen in den Altersgruppen C und D. Pro Altersgruppen gab es mehrere Gruppen mit fünf bis sechs Teams. Die erst- und zweitplatzierten Teams qualifizierten sich für die Finalrunde.

Diese begann in Sulingen mit 58 Gruppen. Nach einer weiteren Gruppenphase ging es im K.-o.-Modus um die Siegerplätze. Diese belegten nach spannenden Spielen in Altersgruppe A Dörrieloh 1 vor Groß Lessen 4 und Siedenburg 7, in Altersgruppe B Klein Lessen 2 vor Ohlendorf 2 und Gödestorf 3, in Altersgruppe C Ohlendorf 3 vor Heede 3 und Schmalförden 3 sowie in Altersgruppe D Cornau 6 vor Schmalförden 4 und Kirchdorf 5.

Florian Hollwedel: „Die Finalrunde hat etwas länger gedauert als geplant. Das lag auch daran, dass hier auf sehr hohem Niveau gespielt wurde.“ Für die Siegerteams gab es als Belohnung Volleybälle, Schlagballschläger samt Ball und Indiacabälle. Die Preise wurden durch Florian Hollwedel und die Schiedsrichter überreicht. Im nächsten Jahr soll das Volleyballturnier in den Sporthallen in Wagenfeld, Lemförde, Rehden und Diepholz stattfinden.