Googles beliebten Chromecast gibt es nun seit über fünf Jahren. (Google)

Streaming-Adapter wie Fire TV oder Chromecast sind ein Segen. Einfach einstöpseln und auch ältere Geräte werden im Handumdrehen zu Smart TVs. Jedoch tun sich dadurch auch neue Sicherheitslücken auf, wie ein wohlmeinendes Hacker-Duo nun zeigte. Die beiden operieren unter den Pseudonymen „HackerGiraffe“ und „j3ws3r“ und haben laut eigenen Angaben über 100.000 Google Chromecast-Adapter entdeckt, die aus dem Internet erreichbar waren. Zum Glück verschickten die Hacker lediglich entsprechende Warnungen und spielten aus der Ferne YouTube-Videos ab. Hunderte Chromecast-Nutzer etwa berichteten auf Twitter, sie hätten unfreiwillig Videos des berühmten YouTubers PewDiePie zu sehen bekommen. Verantwortlich für die Erreichbarkeit aus dem Internet ist unter anderem die sogenannte UPnP-Funktion (Universal Plug-and-Play), mit der sich Geräte innerhalb eines Netzwerks finden können. UPnP ist in vielen Netzwerk-Routern standardmäßig aktiviert, was dazu führen kann, dass sich Geräte im Netzwerk auch aus dem Internet ansprechen lassen. Durch ihre Aktion wollten die Hacker offenbar unbedarfte Nutzer für Sicherheitsrisiken ihrer IoT-Geräte sensibilisieren. Wie „Techcrunch“ berichtet, kündigte Google unterdessen an, die Sicherheitslücke zu schließen.