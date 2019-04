Überseestadt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wenn der Mond sich im Fluss spiegelt

Kristina Bumb

Noch nie ist eine GOP Show so tief in eine fremde Kultur, ihre Mystik und Faszination eingetaucht. Mit Sông Trăng – auf Deutsch: Wenn der Mond sich im Fluss spiegelt – gelingt dem GOP Varieté-Theater eine Reise in die poetischen, exotischen Welten Vietnams, die sich zwischen der Liebe zur Tradition und der Dynamik pulsierender, moderner Metropolen entfalten.