Das Thema lautet: "Wir müssen reden! Wenn die Eltern alt werden!"

Irgendwann kommt der Moment, dass Mutter und Vater nicht mehr so können, wie sie wollen. Es muss sich etwas ändern, aber was und wie? Darüber muss die Familie reden, nur wie findet man die richtigen Worte? Die meisten Menschen möchten, solange es geht, in ihrem gewohnten Umfeld leben. Das ist häufig auch möglich. Man muss sich nur früh genug darum kümmern und gewisse Veränderungen zulassen. Ebenso sind Änderungen im Alltag möglich, der Verzicht auf das Autofahren, Veränderungen bei geliebten Hobbys wie dem Schrebergarten. Es ist ein mühseliger Prozess, die Einschränkungen zu akzeptieren, die das Alter nun mal mit sich bringt.

Gespräche zwischen erwachsenen Kindern und betagten Eltern können dann oft schwierig sein. Entweder kommen die Kinder nicht aus ihrer Kinderrolle heraus, machen höchstens Andeutungen und meiden jedes ernste Gespräch. Oder sie fangen unversehens an, die alten Eltern wie Kleinkinder zu behandeln. Beides ist falsch: Im einen Fall kommen die Signale nicht an, im anderen Fall wird auf stur geschaltet. „Solche heiklen Themen muss man vorbereiten und auf der Erwachsenen-Ebene ansprechen“, sagt Jürgen Weemeyer, Diplom-Gerontologe beim mobilen Sozial- und Pflegedienst Vacances – „auf Augenhöhe, mit Respekt und Verständnis füreinander.“ Er empfiehlt, in einer ruhigen Minute einfach einmal bei den Eltern vorzufühlen. Über die eigenen Sorgen und Gedanken sprechen sowie gleichzeitig den Eltern auch Hilfe oder Lösungsmöglichkeiten anbieten und damit Gedankenprozesse in Gang bringen – das sei wichtig, betont der Experte.

Da die Zahl der Teilnehmerplätze begrenzt ist, bittet die Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege um Anmeldung bis zum 25. Juli bei Rita Wegg entweder unter der Telefonnummer 04203/787700 oder unter der E-Mail-Adresse rita.wegg@gmx.de.