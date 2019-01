Senioren stehen nicht aus mangelndem Interesse im digitalen Abseits, sondern weil Handys deren Bedürfnisse ignorieren. Eine Hemmschwelle ist die Bedienung: Auf Senioren wirkt die Nutzerführung oft verwirrend. Hinzu kommen altersbedingte Beeinträchtigungen. Viele leiden an Augenkrankheiten, Arthrose oder können nur noch eingeschränkt hören. Unternehmen wie Emporia Telecom aus Linz entwickeln daher Mobiltelefone für Senioren, die ein unkompliziertes Telefonieren ermöglichen. Bei leicht bedienbaren Smartphones haben Senioren weniger Angst, etwas falsch zu machen. Hersteller solcher Handys verzichten auf technische Spielereien. Dafür sind sie in der Regel mit einem großen Display, einem Eingabestift und einer robusten Hülle ausgestattet. Zudem sollten sie über einen Notrufknopf verfügen. „Senioren sollen am sozialen Leben teilhaben: Viele wollen den Familienchat und das Leben ihrer Enkel und Urenkel mitverfolgen“, sagt Emporia-CEO Eveline Pupeter.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.emporia.de.