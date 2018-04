Bei der ComputerSpielSchule, Projekt einer Initiative in Hamburg, können Eltern und Lehrer den Controller selbst in die Hand nehmen. Foto: Daniel Naupold (dpa)

Das Kinder und Jugendliche gerne und viel am Bildschirm zocken, ist vielen Eltern ein Dorn im Auge. Die ComputerSpielSchule einer Initiative in Hamburg will mit Vorurteilen aufräumen.

Eltern und Lehrer erhalten bei „Digitalen Spieleabenden“ in Öffentlichen Bibliotheken Einblicke in jugendliche Medienwelten, „indem sie selbst zum Controller greifen und ausgewählte Lieblingsspiele der Jugendlichen erproben“, so die Organisatoren. Themen sind auch, worum es in den populärsten Games geht und was ihre Faszination ausmacht. (dpa)