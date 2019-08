Bülent Ceylan durfte in der ProSieben-Show "The Masked Singer" sein Gesangstalent präsentieren. Und vielleicht folgen sogar noch mehr musikalische Kostproben des Komikers. (Florian Ebener / Getty Images for Constantin Film)

Durch die ProSieben-Show „The Masked Singer“ ist Comedian Bülent Ceylan wohl auf den Geschmack gekommen: Nachdem er in der Sendung mit seinen performten Songs seine Fans begeistert hatte, veröffentlichte er nun auf Facebook ein Gesangsvideo von sich und schrieb dazu: „Und wenn Ihr wirklich wollt, dann hört Ihr mich vielleicht in Zukunft öfters singen!“ - Klingt, als könnten sich die Fans auf noch mehr musikalische Kostproben freuen.

Sechs Wochen lang mussten die Zuschauer rätseln, welche Künstler sich unter den aufwendigen Verkleidungen bei „The Masked Singer“ verbargen. Bülent Ceylan konnte sich bis zum Finale in der Sendung halten und entpuppte sich am Ende als Künstler unter dem weißen Engel. In der letzten Folge sang der 43-Jährige „Nothing else matters“ von Metallica und „Wannabe“ von den Spice Girls. In seinem Facebook-Post bedankte er sich bei seinen Fans. „Ich danke wirklich jedem Einzelnen von euch für das tolle Feedback. Einige von euch sind mir schon so lange treu und allein, dass Ihr mich nur an meine Finger erkannt habt, ist echt der Wahnsinn! Danke für alles“, schrieb er.

Im August ist der Comedian Bülent Ceylan noch zweimal mit seinem Bühnenprogramm „Lassmalache“ unterwegs (Mittwoch, 28. August, in Bochum und Samstag, 31. August, im Erlebnispark Tripsdrill). Ab September ist er mit seiner neuen Hallentour „Intensiv!“ in ganz Deutschland zu sehen. Und vielleicht überrascht er tatsächlich bald mit noch mehr gesanglichen Kostproben.