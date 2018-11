All das macht Trepper in seinem aktuellen Live-Programm, um seine Zuschauer am Freitag, 29. März, ab 20 Uhr in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck gnadenlos zu unterhalten und zu amüsieren. Neben brachial kann Wolfgang Trepper aber auch die ganz leisen Töne. So erlebt der Besucher alles: Weinen vor Freude und Weinen vor Besinnlichkeit.

Tickets sind erhältlich ab 28 Euro im Vorverkauf bei folgenden Vorverkaufsstellen: Osterholzer Kreisblatt, Bördestraße 9, OHZ Ticket und Event GmbH, Bahnhofstraße 78, DER Reisebüro Go! Reisen, Bahnhofstraße 77, Osterholzer Anzeiger, Bahnhofstraße 58, Famila, Hördorfer Weg 44, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket sowie online unter www.stadthalle-ohz.de und unter www.eventim.de.