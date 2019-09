An diesem Wochenende soll der Nachfolger des amtierenden „Barrier Vereinsmeisters“ von 2017 gefunden werden. (KSK Barrien)

Die Kreissparkasse in Barrien präsentiert sich in diesem Jahr auf dem Barrier Herbstmarkt mit Leistungsschau im Gewerbezelt auf dem Festplatzgelände. Den Mittelpunkt der Aktivitäten bildet die Sparkassen-

Quizshow, in der die Barrier Vereinsmeisterschaft 2019 ausgespielt wird.

Bei dem Quiz treten jeweils 16 Mannschaften in vier Gruppen gegeneinander an. Es geht darum, kniffelige Fragen blitzschnell zu beantworten. Quizmaster und Moderator Patrick Braun hält dabei erneut einen bunten Strauß an Fragen aus den verschiedensten Themengebieten bereit. Wer zuerst den Buzzer drückt, darf antworten. „Das ganze Quiz hat einfach eine große Dynamik und fesselt sowohl die Spieler als auch die Zuschauer von Anfang an“, freut sich Ulrich Meyer, Geschäftsstellenleiter in Barrien. „Außerdem geht es ja auch um etwas“, ergänzt Jan-Carl Alfken, stellvertretender Geschäftsstellenleiter in Barrien, „denn eine kleine Finanzspritze kann in der

Regel jeder Verein gebrauchen.“ Ulrich Meyer und Jan-Carl Alfken wünschen sich natürlich viele Unterstützer, die ihren Verein anfeuern: „Nur vorsagen dürfen sie natürlich nicht.“

Alle eingetragenen Vereine aus Barrien waren aufgerufen, sich zur Teilnahme anzumelden. Pro Verein kämpfen bis zu neun Mitspieler um Quizpunkte. „Wir haben viele verschiedene Vereine aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel Sport, Kultur und Soziales mit im Boot. Wir dürfen uns somit auf interessante Duelle freuen“, berichtet Ulrich Meyer zufrieden. Denn immerhin geht es darum, den Nachfolger des amtieren Barrier Vereinsmeisters aus dem Jahr 2017, der Schwimmsparte des TSV Barrien zu finden.

Während der Öffnungszeiten der Gewerbeschau haben die Vereine alle halbe Stunde die Chance, ihre Vereinskasse aufzubessern.