Januar nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren und das Amt zur Verfügung zu stellen: „Ich habe das nun weiß Gott lange genug gemacht und jünger wird schließlich keiner von uns,“ war der Tenor seiner Ankündigung.

Und so stand bei der Jahreshauptversammlung des Vereins die Neuwahl eines neuen Vorsitzenden an. Bei der Versammlung kamen im Rückblick natürlich auch einige wichtige Eckpunkte der Tätigkeiten von Werner Röcker zur Sprache. So war wohl das wichtigste Vorhaben in seiner Amtszeit die Mitwirkung beim Bau des Dorfgemeinschaftshauses mit der engen Anbindung an den Verein und die Mitwirkung in der Trägerschaft des Dorfgemeinschaftshauses. Daneben waren die zahlreichen Bau- und Renovierungsvorhaben im Verein und die Erneuerung der technischen Anlagen, wie elektronische Schießstände wichtige Vorhaben, die den Verein auf dem neuestem Stand hielten und ein gutes Vereinsleben ermöglichten.

Zum Abschied aus dem Amt dankten ihm die Mitglieder und der Vorstand mit einem tollen Geschenk. Er und seine Frau Erika bekamen zur Würdigung ihrer Verdienste und der langjährigen Vorstandsarbeit einen Strandkorb, in dem sich Werner Röcker, bildlich gesprochen, von nun an ausruhen kann. Er wird allerdings natürlich dem Verein als Mitglied auch weiterhin zur Seite stehen. Er bekam auch von höchst offizieller Seite noch eine Ehrung erteilt: Die Vertreterin des Kreissportbundes, Frau Edith Hüneken, verlieh Werner Röcker die Ehrennadel des Landessportbundes Niedersachsen für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit im Schießsport.

Bei den anschließenden Neuwahlen bewarb sich ein Kandidat um die Nachfolge als Vereinsvorsitzender: der bisherige zweite Vorsitzende Rainer Deichmann. Diese Kandidatur war für die Mitglieder des Schützenvereins nicht überraschend, denn selbstverständlich überlässt man die Führung eines gut aufgestellten Vereins mit 121 Mitgliedern, der in der Gemeinde gut vernetzt ist, nicht dem Zufall. Die vergangenen Jahre dienten durchaus dazu, einen Kandidaten für das Amt aufzubauen und vorzubereiten. Die letztendliche Entscheidung liegt dann aber bei den Mitgliedern des Vereins bei der Jahreshauptversammlung. Rainer Deichmann wurde von der Jahreshauptversammlung mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden gewählt. Für die dadurch freiwerdende Stelle des zweiten Vorsitzenden wurde Tim Käseberg gewählt, der auch die Jugendleitung des Vereins inne hat. Die Anwesenden gratulierten den Gewählten mit dem traditionellen dreifachen „Gut Schuss“ und wünschten ihnen viel Erfolg in ihren neuen Ämtern.

Rainer Deichmann (53) ist schon seit seiner Jugend mit dem Schützenwesen verbunden und seit zehn Jahren Mitglied im Meyenburger Schützenverein. Seine Frau Anja ist Sportleiterin des Vereins und ihre Kinder sind oder waren aktive Schützen. Sechs Jahre lang war Rainer Deichmann neben Werner Röcker zweiter Vorsitzender und ist somit mit den Aufgaben einer Vereinsführung bestens vertraut.

„Die Fußspuren von Werner sind groß und es ist nicht einfach, sie in gleichem Maße auszufüllen“, sagte Deichmann zum Amtsantritt. „Aber mit der Unterstützung meiner Vorstandskollegen und der Mitarbeit unserer Mitglieder wird es mir gelingen, den Meyenburger Schützenverein auch weiterhin erfolgreich voranzubringen.“