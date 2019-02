Der TV Grohn und Bremen 1860 starteten mit je zwei, die TUSG Ritterhude, mit einer Mannschaft. Das Team wurde im Gegensatz zum ersten Wettkampf leicht umgestellt. So rückte Ole Bullert wieder von der zweiten in die erste, und Marlon Witzenhausen konnte die erste verstärken, der beim ersten Wettkampf wegen Krankheit ausfiel. Diese Umstellung zahlt sich aus, konnten der TV Grohn nicht nur den zweiten Platz verteidigen, sondern auch den Punkteabstand zur TUSG-Ritterhude ausbauen. Auch der Punkteabstand zum ersten (Bremen 1860) konnte verkürzt werden. Die zweite Mannschaft schlug sich sehr achtbar, mussten sie doch auf einen Aktiven wegen Krankheit verzichten. Ein weiterer konnte bei diesem Turn-Sechskampf nur an drei Geräten mitturnen. Diese fehlenden Punkte konnten nicht kompensiert werden, sonst wäre hier auch eine bessere Plazierung möglich gewesen. Der Abschlusswettkampf findet am 24. Februar bei Bremen 1860 statt.