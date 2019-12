Marius Müller-Westernhagen geht fremd: Der Rocksänger kommentiert heute Abend im "Amazon Gastspiel" den Bundesliga-Hit Borussia Dotmund gegen RB Leipzig (Peter Badge / Typos1)

„Alexa, spiel Westernhagen!“ Wer das heute Abend seiner Computerassistentin befiehlt, könnte eine Überraschung erleben und nicht „Freiheit“ oder „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ zu hören bekommen, sondern einen ausrastenden Rocksänger: Marius Müller-Westernhagen (71) firmiert im Rahmen der Sendung „Amazon Gastspiel“ im Audio-Lifestream als Gastkommentator des Bundesliga-Topspiels Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, der Ball rollt ab 20.30.

Westernhagen: Beinahe Nationalspieler!

Der Rocksänger geht also fremd. Mit Schlagern hatte er bislang wenig am Designer-Hut. Dass er jetzt einem Fußballschlager verfällt, ist aber letztlich nicht überraschend. Westernhagen ist Fußball-Fan. Und er kickte einst selbst ziemlich gut. Damals war an eine Karriere als Sänger noch nicht zu denken, also stand Westernhagen als schmächtiger 13-jähriger Teenie auf dem Rasen - beim Sichtungslehrgang für die deutsche Jugend-Fußballnationalmannschaft! Aus der Kickerkarriere wurde nichts. Was blieb, ist eine besondere Verbundenheit zum Fußball - und zu Borussia Dortmund.

Seit fast drei Jahrzehnten ist er „mit diesem Verein verbandelt“, trägt bei Konzerten in Dortmund gerne mal einen schwarzgelben Schal zum Armani-Outfit und ist immer wieder als Zuschauer im Stadion. Ein Höhepunkt war, als er 1997 den Championsleague-Sieg im Münchner Olympiastadion live miterlebte. Dass er zum Borussen-Fan wurde, ist wiederum der Musikerlaufbahn zu verdanken. „Ein Fahrer auf einer Tour von mir war großer BVB-Fan und hat mich ins Stadion mitgenommen. Ich wurde mit offenen Armen von der BVB-Familie aufgenommen, und seitdem besteht ein sehr inniges Verhältnis“, erzählt Westernhagen und ist deshalb auch ehrlich: „Ich werde also nicht der unparteiischste Kommentator sein, aber ich werde versuchen, mich zurückzuhalten.“

Zugabe: Westernhagen-Hits zum Bundesliga-Hit

Zwischen Westernhagens Kommentaren während der Audio-Berichterstattung gibt es Westernhagen-Hits: Es werden Songs aus seinem neuen Erfolgsalbum „Das Pfefferminz Experiment (Woodstock Recordings Vol. 1)“ gespielt, das nach Erscheinen am 8. Dezember direkt auf Platz 3 in die Charts stürmte.

Westernhagens „Seitensprung“ in fremde Gefilde kann über die Amazon Music App oder über Alexa (mit dem Sprachbefehl „Alexa, spiel Amazon Gastspiel mit Westernhagen“ gestartet werden.