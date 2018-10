Der Gemeindewettbewerb der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Weyhe fanden kürzlich auf dem Sportplatz der KGS Leeste statt. Insgesamt traten acht Gruppen zum Wettbewerb an. Es mussten eine Löschübung (Bundeswettbewerb A-Teil) und ein Staffellauf (Bundeswettbewerb B-Teil) absolviert werden. Die Gemeindewettbewerbe dienten als Vorbereitung für die bevorstehenden Kreiswettbewerbe, die am heutigen Sonntag in Syke stattfinden. Den ersten Platz unter den Weyher Jugendfeuerwehren konnte in diesem Jahr wieder die Jugendfeuerwehr aus Lahausen (Foto) verzeichnen, dicht gefolgt von Leeste und Kirchweyhe.