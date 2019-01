Aus diesem Grund weist der hiesige Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt auf die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ hin, die auch in diesem Jahr bei ihrem gleichnamigem Wettbewerb die zehn besten Vorschläge prämiert. „Unter dem Motto „digitalisieren. revolutionieren. motivieren.“ sollen Lösungen eingereicht werden, die Deutschland in die Zukunft führen, aber auch in Europa wirken können oder erst durch Europa möglich werden“, erläutert Mattfeldt.

„Mit der Digitalisierung übernehmen immer häufiger Maschinen die Arbeit“, so der Haushaltspolitiker, der im Ausschuss Berichterstatter für das Bundeswirtschaftsministerium ist. „Wie können sich Arbeitnehmer und Unternehmen fit machen für künftige Herausforderungen? Hier brauchen wir neue Bildungskonzepte, die Beschäftigte und Betriebe auf die Arbeitswelt von morgen vorbereiten.“

Mit der Digitalisierung stünden die Bundesbürger mitten in einem starken Umbruch, der die gesamte Gesellschaft, aber auch speziell den Arbeitsbereich, betreffe, erläutert Mattfeldt. „Auf uns alle kommen neue Produktionsmodelle, Personal- und Führungsstrukturen und natürlich neue Geschäftsmodellen zu. Wir müssen es gemeinsam schaffen, diesen Umbruch als Lernprozess zu verstehen und aktiv zu gestalten“, hofft Mattfeldt.

Der Bundestagsageordnete empfiehlt daher allen Interessierten, sich mit zukunftsorientierten Projekten für die Ausschreibung zu bewerben. Teilnahmeberechtigt sind unter anderem Gründer, Projektentwickler, Firmen, Kunst- und Kultureinrichtungen, Universitäten, soziale und kirchliche Einrichtungen, Vereine sowie private Initiatoren und Initiativen. Die Bewerbung ist bis einschließlich 12. Februar 2019 unter www.land-der-ideen.de/anmeldung möglich. Eine hochkarätige Jury wird die Leuchtturmprojekte auswählen.

„Deutschland – Land der Ideen“ ist eine gemeinsame Standortinitiative der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft, vertreten durch den Bundesverband der Deutschen Industrie. Die Deutsche Bank ist Partner und Förderer des Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“. Ziel des Wettbewerbs ist es, Innovationen aus Deutschland im In- und Ausland sichtbar zu machen und die Zukunftsfähigkeit des Standorts zu stärken. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es im Internet unter www.land-der-ideen.de.