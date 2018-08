Das Königshaus um Schützenkönig Rainer Grosenik und Damenregentin Insa von Essen (vorne) sucht am ersten Septemberwochenende würdige Nachfolger. (INGO MOELLERS)

Schon im Vorfeld des Großereignisses stehen sportliche Wettkämpfe an. So können junge ­Vereinsmitglieder am Sonntag,

26. August, um die Titel Kinder- und Kindervogelkönig wetteifern. Bei den Erwachsenen geht es an diesem Tag um den König der ­Könige in den Sparten Schützen, Damen und Alterschützen.

Die traditionelle Königsabholung, zu der der komplette Verein antritt, bietet ein eindrucksvolles Bild. (Sabine Köhler)

Am Freitag, 31. August, machen die Damen den traditionellen Auftakt zum großen Festwochenende. Sie treffen sich zunächst zum Kranzbinden und bringen das Grün am Abend zur Schützenkönigin von 2017.

Am Sonnabend, 1. September, geht es dann los mit dem Schützenfest. Am Morgen stellen die Vereins­­aktiven die prächtigen Ehren­pforten auf und um 14 Uhr eröffnen die Majestäten von 2017 die Schießwettkämpfe. Bis 19 Uhr wird auf ­allen Ständen geschossen.

Festbesucher und Vereinsmitglieder können sich außerdem am Nachmittag auf ein geselliges Beisammensein im Festzelt bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen freuen.

Um 20 Uhr erfolgt der erste ­Höhepunkt des Festes: die Proklamation der Vize- und Vogelkönige. Danach kann gefeiert werden. Ab 21 Uhr steigt die Schützenfete mit Musik von Skylight Dance.

Am Sonntag, 2. September, steht zunächst der Festumzug durch den Ort auf dem Programm. Um 12 Uhr sammeln sich die Vereinsaktiven zum Ab­holen der amtierenden ­Majestäten. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann im Kremser ­mitfahren.

Ab 14 Uhr geht es dann mit den sportlichen Wettkämpfen weiter und ab 15.30 Uhr laden die Bergedorfer zum gemütlichen Kaffeetrinken im Festzelt mit großer Tombola. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Musikduo Fred & Michael sowie die Blaskapelle Harpstedter Prager, die um 17.30 Uhr zum Platzkonzert aufspielt.

Auch für junge Festbesucher wird etwas geboten. So werden zum Beispiel die Kinderkönige proklamiert. Um 17.30 Uhr findet außerdem ein Weitflugwettbewerb für Luft­ballone statt.

Um 19 Uhr folgt schließlich der mit Spannung erwartete Moment, wenn die neuen Majestäten feierlich proklamiert werden. Danach soll kräftig gefeiert werden. Beim Festball im Zelt sorgt Uwes ­Musik-Kiste für Stimmung. Der Eintritt ist frei.

Wer sein Glück an Sach- und Preisständen versucht hat, sollte sich den 6. September vormerken. Ab 19.30 Uhr werden in der Schießhalle die Gewinne vereilt.