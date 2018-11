Im Rahmen dieses Projekts finden regelmäßig Besuche und gemeinsame Ausflüge statt.

Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe fand zu Anfang dieses Monats der diesjährige Hansa-Cup im Hansa-Forum Ellener Hof in Bremen statt. Bei den im Vorfeld zum Hansa-Cup bereits veranstalteten Seniorenolympiaden waren zuvor in den einzelnen Einrichtungen jeweils die besten drei „Athleten“ ermittelt worden. Diese traten nun beim Hansa-Cup im Forum Ellener Hof gegeneinander an – mit dem erklärten Ziel, den begehrten Wanderpokal für ihre Einrichtung mit nach Hause zu nehmen. Dabei standen natürlich vor allem Spiel und Spaß im Vordergrund.

Aus Bremerhaven waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Hansa-Marie-von-Seggern-Heim sowie dem Hansa-Pflegezentrum am Bürgerpark angereist. Aus Bremen nahmen Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuerinnen und Betreuer aus den Einrichtungen Hansa-Seniorenwohnpark an der Ihle und an der Lesum, Hansa-Seniorenzentrum Haus Flethe sowie Hansa-Forum Ellener Hof teil. Seniorinnen und Senioren aus dem Hansa-Pflegezentrum Brinkum waren ebenfalls am Start.

Nach der Begrüßungsansprache durch die Hausleiterin Denise Hein wurde der diesjährige Hansa-Cup schließlich mit den Worten „Lasset die Spiele beginnen“ eröffnet. Die Wettkampfkategorien, die es in diesem Jahr von den Seniorinnen und Senioren mit viel Geschick und Geduld zu meistern galt, waren zum Beispiel der Säckchenzielwurf, das Schätzen oder das Würfelstapeln. Es waren sportliche Aufgaben, die die Senioren mit viel Freude und Können meisterten. „Mit dieser besonderen Veranstaltung sollen die Freude an der Bewegung und das Miteinander gefördert werden. Der Spaß bei den unterschiedlichen Disziplinen steht dabei natürlich immer im Vordergrund“, erklärte Denise Hein, die Hausleiterin im Hansa-Forum Ellener Hof.

Nachdem alle sportlichen Disziplinen abgeschlossen waren, gab es für die Athleten zum Lohn für die schweißtreibenden Anstrengungen und den sportlichen Ehrgeiz kleine kulinarische Köstlichkeiten, die vom Hansa-Catering-Team serviert wurden. Das war natürlich genau das Richtige vor der spannenden Siegerehrung.

Die Goldmedaille in der Einzelwertung sicherte sich in diesem Jahr Werner Gaeber aus dem Hansa-Pflegezentrum am Bürgerpark in Bremerhaven. Elisabeth Stenull, ebenfalls aus dem Hansa-Pflegezentrum am Bürgerpark, erhielt als Zweitplatzierte die Silbermedaille. Auf dem dritten Platz folgte schließlich Ingeborg Wagschal aus dem Hansa-Forum Ellener Hof.

Natürlich konnte nur die Einrichtung mit der höchsten Gesamtpunktzahl den Gruppensieg erringen und somit den beliebten Wanderpokal für sich gewinnen. Und das war in diesem Jahr das Team des Hansa-Pflegezentrums am Bürgerpark aus Bremerhaven. Die fleißigen und ehrgeizigen Sportlerinnen und Sportler freuten sich riesig über den schönen Pokal, der nun für ein Jahr in der Bremerhavener Senioreneinrichtung ausgestellt werden kann.