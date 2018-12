Der Stoffwechsel des Gehirns wurde anschaulich erklärt; es gab sogar Rezepte für gesunde Brühen, die alle Mineralien enthalten. Die Referentin ermutigte zur Freundlichkeit mit sich selbst, zu gutem Zeitmanagement, zum Erspüren von Rhythmen in Abläufen und Bewegung, zum Sortieren von Besitz und Beziehungen. Aber 15 Plätze blieben leer. „Noch am Morgen sagten fünf Gäste bei mir ab“, sagt Susanne Genth enttäuscht, seit über 20 Jahren Organisatorin des Treffens. „Mit unserer halbjährlichen Veranstaltung erreichen wir sonst immer 80 bis 90 Frauen, früher bei Meyer Lankenau und bald zehn Jahre am selben zentralen Standort im warmen Ambiente von RiBecca. In Zukunft werden wir die Eintrittskarten im Vorverkauf anbieten“, kündigt Susanne Gernth an. Die Karten können für 12,50 Euro bei Rita Soostmeyer im RiBecca in der Hauptstraße 90 in Leeste erworben werden.