Wie berichtet, hatte sie diesen Titel im April schon für den Schützenkreis Niedersachsen-Weyhe beim Nordwestdeutschen Schützenbund (NWDSB) mit immerhin 115 000 Mitgliedern in 900 Vereinen aus elf Bezirken, darunter auch Bremen, geholt. Nun setzte sich Helga Friemel gegen sieben weitere Konkurrenten in ihrer Altersklasse durch, auch aus dem südlichen Niedersachsen. Die Königskette im Land soll der 69-Jährigen vom Schützenverein Melchiorshausen am 29. Juni zum Start des größten Schützenfestes der Welt in Hannover verliehen werden. Die Proklamation findet im Neuen Rathaus statt. Am 1. Juli ist Helga Friemel zudem an der Spitze des Umzugs durch die Landeshauptstadt dabei.