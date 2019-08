Die gelben Füße geben ABC-Schützen Orientierung. (Polizei Bremen)

Gelbe Fußabdrücke und rote Haltelinien zieren an vielen

Bremer Grundschulen die Gehwege. Sie helfen den ABC- Schützen im Straßenverkehr und warnen vor gefährlichen Situationen.



Die Sicherheitsaktion „Mit den gelben Füßen sicher ankommen“ gibt Schulkindern seit 2012 eine Orientierungshilfe und zeigt ihnen den besten sowie sicheren Überweg. Dieser ist zwar nicht immer der kürzeste Weg, aber Gefahren werden weitestgehend umgangen.

Das Prinzip hinter dem Projekt der Polizei Bremen, der Verkehrswacht Bremen, der Unfallkasse

Freie Hansestadt Bremen, der

Initiative Bürger & Polizei, der Dekra

in Bremen sowie weiteren Einrichtungen: Die Markierungen werden an potenziellen Gefahrenstellen aufgemalt – in Form von gehenden Spuren entlang der Schulwege sowie als stehende Füße an geeigneten Querungen.



„Ein Projekt, das von Kindern für Kinder gemacht wird und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beiträgt“, heißt es von der Polizei Bremen. Zu Beginn eines neuen Schuljahres tragen die älteren Kinder an vielen Grundschulen mit Lehrern, Eltern und Kontaktpolizisten quietschgelbe Fußabdrücke an den Hauptschulwegen

auf. Zu der Aktion gehört ein Flyer mit verschiedenen Tipps für Kinder,

Eltern und Autofahrer beispielsweise zur richtigen Kleidung und zum richtigen Zeitmanagement auf dem Weg zum Unterricht. Zudem helfen den Experten zufolge feste Treffpunkte und Zeiten mit Freuden, um Stress und Hektik am Morgen auf dem Weg zur Schule zu vermeiden. Als Hinweis an alle Autofahrer gilt: Langsam und mit besonderer Obacht in der Nähe von Schulen fahren.⇒ABO

Weitere Informationen zur Sicherheitsaktion vor den Grundschulen gibt es bei der Polizei Bremen per E-Mail an praeventionszentrum@polizei.bremen.de.