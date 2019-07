Gebraucht oder neu: Zu den wichtigsten Kriterien beim Kauf eines Schulranzens gehören das Gewicht und die Sicherheit. (Friso Gentsch, dpa)

Bremen. Der Schulranzen ist ein wichtiges

Indiz dafür, dass der Nachwuchs in eine neue Lebensphase kommt. Vor allem aber ist der Tornister ein wichtiger Begleiter durch die Schulzeit und sollte daher einige Kriterien erfüllen. In erster Linie sollte er bequem sein und dem Abc-Schützen gefallen. Doch auch in Sachen Sicherheit gilt es, einiges zu beachten. Preisbewusste Eltern finden gebrauchte Exemplare in der Rubrik „Büro- und Schulbedarf“ beziehungsweise „Baby, Kleinkind“ des Extra-Markt.

Vor dem Kauf sollte der Ranzen gründlich unter die Lupe genommen werden. Bei einem gebrauchten Ranzen sollten die Eltern auf das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit und das Emblem für die Schulranzen- Norm DIN 58124 achten. Alle Prüfungen nützen nichts, wenn das Kind nicht beim Kauf dabei ist, um den Ranzen Probe zu tragen. Ob gebraucht oder neu, vor allem muss er stabil sein und den Belastungen mit schweren Büchern oder durch Würfe standhalten. Die Schultasche selbst sollte nicht mehr als ein Kilo wiegen, gefüllt etwa zehn Prozent des Gewichts des Schulkindes. Trolleys sind für Abc-Schützen keine gute Wahl, weil sie beim Einsteigen in den Bus einseitig angehoben werden. Zudem fehlt eine wasserfeste Wanne. Ein ordentlicher Ranzen liegt gut am Rücken an und sitzt nicht zu tief. Wenn der Tornister nicht breiter als die Schultern des Schülers ist und gepolsterte Tragegurte vier Zentimeter breit sowie individuell anzupassen sind, ist der Rücken ausreichend geschützt. Ein praktischer Schulranzen besitzt ein Fach nah am Rücken für schwere Bücher sowie Außen- und Seitentaschen für Stifte und Brotdose.

Die Stiftung Warentest prüfte Anfang des Jahres 22 Tornister. Das nüchterne Ergebnis: In Sachen Sicherheit fallen zwei Drittel der Ranzen durch. Acht von ihnen entsprechen der DIN-Norm 58124 – deren Anforderungen sind eine hochwertige und stabile Bauweise, atmungsaktive Rückenpolster sowie wasserabweisende Eigenschaften. Mit reflektierenden Elementen sind normgerecht zehn Prozent der Seitenflächen versehen. Damit ist eine gute Sichtbarkeit garantiert. Gerade Erstklässler schätzen die Gefahren des Verkehrs nicht richtig ein und lassen sich ablenken. Eine auffällige Tasche verschafft Autofahrern wertvolle Reaktionszeit, wenn ein Schüler plötzlich auf die Straße läuft.

Ein gut erhaltener Schulranzen lässt sich für einen Bruchteil des Neupreises häufig auch gebraucht kaufen. Die Preise variieren zwischen 10 und 60 Euro, je nach Alter, Gebrauchsspuren und Zubehör. Mit einer gebrauchten Büchertasche kann das Kind sich erst einmal ausprobieren und später entscheiden, welches Modell es sein soll. Ein älterer, aber den Anforderungen entsprechender Ranzen mit nicht mehr ganz aktuellem Muster hat auch den Vorteil, ein Unikat zu sein. Bei benutzten Exemplaren sind jedoch insbesondere die Rück-wände auf Verformungen zu prüfen. Atmungsaktive Rückenpolster sind wünschenswert.