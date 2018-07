Am Sonntag wurde ein afroamerikanisches Mädchen in Kalifornien von einem Weißen erstochen. Nun fordert Anne Hathaway, alle Weißen müssten sich die Frage stellen: "Wie anständig sind wir wirklich? Nicht in unserer Absicht, aber in unserem Handeln? In unserem Mangel an Handeln?" (VCG/VCG via Getty Images)

Klare Worte aus Hollywood: „Den weißen Menschen - mich eingeschlossen, Sie eingeschlossen - muss in das Mark ihrer privilegierten Knochen eingehen, dass alle schwarzen Menschen in Amerika täglich um ihr Leben fürchten und das seit Generationen“, erklärt Anne Hathaway engagiert auf ihrem Instagram Account. Auslöser für das eindeutige Statement ist der Tod eines afroamerikanischen Teenagers in Oakland, Kalifornien. Die 18-jährige Nia Wilson wurde am Sonntag an einem Bahnhof erstochen. Der Täter war ein Weißer, der schließlich am Montag festgenommen werden konnte.

„Sie war eine schwarze Frau, und sie wurde kaltblütig von einem weißen Mann ermordet“, macht Anne Hathaway ihrem Unmut Luft.

"Den weißen Menschen - ich eingeschlossen, Sie eingeschlossen - muss in das Mark unserer privilegierten Knochen eingehen, dass alle schwarzen Menschen in Amerika täglich um ihr Leben fürchten und das seit Generationen", erklärte Anne Hathaway nach dem tragischen Tod von Nia Wilson. (Stuart C. Wilson/Getty Images)

Die Schauspielerin fordert in ihrem Post, alle Weißen müssten sich die Frage stellen: „Wie anständig sind wir wirklich? Nicht in unserer Absicht, sondern in unserem Handeln? In unserem Mangel an Handeln?“ Bisher ist nicht klar, ob die Tat in Kalifornien wirklich rassistisch motiviert war.