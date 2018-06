Pornostar Stormy Daniels packt im "Penthouse"über Trump aus: Sein Haar, sagt sie, habe während des Techtelmechtels geflattert wie "bei einem betrunkenen Kakadu". (Getty Images)

Sie brachte US-Präsident Donald Trump zumindest zeitweise in große Schwierigkeiten: Stormy Daniels, Erotikmodel und Pornostar, soll mit dem heute mächtigsten Mann der Welt vor einigen Jahren eine Affäre gehabt haben. Nun spricht sie Klartext: In einem exklusiven Interview mit dem deutschen „Penhouse“-Magazin (ab 14.6.) berichtet die 39-Jährige von ihrem ersten Treffen mit Trump - und verrät intime Details der Affäre: Sein Haar, so Daniels, habe während des Techtelmechtels geflattert wie „bei einem betrunkenen Kakadu“.

Daneben thematisiert die aktuelle „Penthouse“-Ausgabe auch die Versuche Trumps, die Affäre gegenüber der Öffentlichkeit vehement zu bestreiten. Ebenso im Fokus steht Stephanie Cliffords, so ihr bürgerlicher Name, „neues Selbstverständnis als Pornostar“.

Im neuen "Penthouse"-Magazin plaudert Stormy Daniels über ihre angebliche Affäre mit Donald Trump. (Penthouse)

Die blonde Schönheit ziert auch das Cover des Magazins - mit einem verführerischen Foto, das aus der Zeit der Affäre mit Trump stammen soll. Im Innenteil findet sich schließlich eine zwölfseitige Fotoserie unter dem Motto „American Girl“, in der Stormy Daniels etwa als Cowgirl zu sehen ist.