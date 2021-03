"Die Geissens" sind dank der gleichnamigen RTLZWEI-Serie Deutschlands wohl bekanntestes Jetset-Paar. (RTLZWEI / Niklas Niessner)

Dass sich Carmen Geiss mit Videobotschaften aus aller Welt an ihre Instagram-Gemeinde wendet, ist so weit nicht ungewöhnlich. „Die Geissens“, wie ihre RTLZWEI-Reality-Serie heißt, führen ein recht weitschweifiges Jetset-Leben. Da gibt es eben viel zu berichten. Doch der neuste Post der Millionärsgattin lässt aufhorchen: „Das ist unvorstellbar“, leitet die 55-Jährige sichtlich erregt einen Selfie-Beitrag ein, den sie offenbar am Madrider Flughafen aufgenommen hat: „Robert haben sie verhaftet, weil er angeblich vor 20 Jahren was gestohlen hat.“

Ihr Mann, der als Bekleidungsunternehmer reich wurde, sei bei der Einreise nach Spanien von drei Polizisten aus dem Flieger geholt worden. Die Beamten hätten ihn behandelt „wie einen Schwerverbrecher“. Carmen Geiss ringt während es Berichts um Fassung: „Ich kann das alles nicht glauben, ich bin absolut geschockt.“ Den spanischen Behörden macht sie schwere Vorwürfe: „Was ist das bitte für ein Land hier?“

Carmen und Robert Geiss erlebten am Madrider Flughafen eine böse Überraschung. (2016 Getty Images/Andreas Rentz)

Carmen Geiss will „mit allen Mitteln“ gegen Verhaftung vorgehen

Im Kommentarfeld zu ihrem Video warnt das ehemalige Model die Insta-Community sogar vor der Einreise in das südeuropäische EU-Land: „Was ist Spanien für eine Bananenrepublik und das auch noch im Jahr 2021!“ Das Erlebnis der Verhaftung bezeichnet sie als „absoluten Albtraum“. Carmen Geiss: „So eine Geschichte kann man einfach nicht auf sich beruhen lassen. Somit habe ich mich entschieden mit allen Mitteln dagegen vorzugehen.“

Inzwischen scheint sich die Lage für die Jetset-Familie etwas entspannt zu haben: Nach Informationen des Senders RTL musste Robert Geiss eine Nacht im Gefängnis verbringen, „in einer Zelle ohne Bett mit 30 anderen Gefangenen“. Mithilfe eines Anwalts sei der aus Köln stammende Unternehmer am nächsten Tag aber wieder auf freien Fuß gekommen.