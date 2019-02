Trotz Google Maps erst mal in die falsche Richtung gelaufen? Dank AR-Navigation könnten solche Missgeschicke bald der Vergangenheit angehören. (Pixabay)

Bereits auf der Entwicklerkonferenz „Google I/O 2018“ zeigte Google, wie sich künftig Augmented Reality für die Navigation nutzen lässt. Nachdem es lange still gewesen ist, hat Google das Feature nun implementiert. Derzeit wird die neue AR-Funktion an die ersten Nutzer ausgeliefert, zunächst sind die sogenannten „Local Guides“ dran. Mit der neuen Funktion soll die Navigation für Fußgänger massiv erleichtert werden. Das Phänomen dürfte vielen bekannt vorkommen: Man startet die Navigation, starrt erst mal auf den Bildschirm und läuft dann doch in die falsche Richtung. Mit der AR-Navigation sollen solche und ähnliche Missgeschicke künftig der Vergangenheit angehören.

Die neue Funktion kann nach Eingabe der Ziel-Adresse durch den Button „Start AR“ gestartet werden. Daraufhin werden die Kamera und ein sogenannter AR-Layer aktiviert. Am unteren Teil des Bildschirms befindet sich ein Ausschnitt der gewohnten Kartenansicht - in der AR-Ansicht wird der Nutzer mittels Pfeilen in die richtige Richtung geleitet.

Bei Google Maps kommt nun Augmented Reality zum Einsatz. (Google)

Google nutzt auch weitere Technologien, um die Navigation zu verbessern. So kann der Standort des Nutzers mithilfe der Smartphone-Kamera und des Visual-Positioning-System (VPS) viel genauer als durch den ausschließlichen Einsatz von GPS bestimmt werden - somit sind auch die Entfernungsangaben präziser. Wann die AR-Navigation für alle Nutzer zur Verfügung stehen wird, ist bislang nicht bekannt.