Deshalb ist es wichtig, dass beim Blutdruckmessen zu Hause möglichst exakte Ergebnisse erzielt werden. Nur so hat ein Arzt verlässliche Anhaltspunkte für eine sichere Diagnose.

Aber kann man sich auf Ihr Blutdruckmessgerät zu Hause wirklich noch verlassen? Experten empfehlen, Blutdruckmessgeräte spätestens alle zwei Jahre überprüfen zu lassen. Demnächst ist dieses wieder möglich: beim Blutdruckmessgeräte-Prüftag am Dienstag, 6. März, 2018 in der Alten Apotheke an der Hauptstraße 72 in Lilienthal (Telefon 0 42 98 / 91 64 12). Ein Mitarbeiter des technischen Kundendienstes der Firma WEPA Apothekenbedarf wird an diesem Tag Geräte aller Hersteller messtechnisch überprüfen und nach erfolgreicher Prüfung auch ein Prüfsiegel vergeben. Die Gebühr pro Gerät beträgt nur 10 Euro.

Also nutzen Sie die Gelegenheit: Die Geräte werden bis zum 5. März in der Alten Apotheke entgegengenommen, am Aktionstag überprüft und können danach wieder abgeholt werden. Das Team der Alten Apotheke freut sich auf Ihren Besuch.