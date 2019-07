Nach der jüngsten Bitkom-Studie von 2018 hat jeder vierte Deutsche eine Smart-Home-Anwendung zu Hause. (Daniel Bockwoldt / dpa)

Smarte Fernseher, kluge Kühlschränke, intelligente Glühbirne – bei vielen Menschen sind sie mittlerweile fester Bestandteil der Einrichtung. Geräte, die an das Internet angebunden und Teil von Smart Homes sind, können meist bequem über das Handy oder per Spracherkennung gesteuert werden.

Wie beliebt die Hausgehilfen in Deutschland sind, zeigt die jüngste Bitkom-Studie: Demnach hatte 2018 jeder Vierte eine Smart-Home-Anwendung zu Hause. Besonders beliebt sind smarte Lampen, Geräte für die Videoüberwachung und Sprachassistenten wie etwa Amazons Alexa, Apples Siri und der Google Assistant.

Doch wie sicher sind die Daten der Besitzer bei den smarten Hausgehilfen? Und sammeln sie wirklich nur so viele Daten wie nötig? Diese Fragen stellen sich besonders bei einem versteckten Mikrofon, das Hacker vor einigen Tagen in einem französischen Thermomix-Imitat von Lidl gefunden haben. Medienberichten zufolge soll Lidl erklärt haben, dass das Mikrofon inaktiv sei.

Mehr zum Thema Datenschutz Alles andere als smart In Deutschland könnten Smart-Home-Geräte bald als Beweismittel vor Gericht zum Einsatz kommen. Ein ... mehr »

Überprüfen lässt sich das nicht. Stefan Goetze, Leiter der Sprachkennung am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie in Oldenburg, hält diese Begründung aber für glaubhaft. Mikrofone seien häufig in den intelligenten Geräten verbaut, auch wenn sie noch gar nicht zum Einsatz kämen. Der Einbau könne Teil einer Zukunftsstrategie sein, der zufolge bald alle Geräte per Sprache steuerbar sein sollen.

Goetze entwickelt und testet Spracherkennungssysteme und weiß, welche Daten solche Geräte sammeln müssen. Bei einem Kochgerät wie dem Thermomix seien es nicht viele, sagt er, etwa kurze Befehle wie „Start“, „Stopp“ und „Erhitzen“. Das Gehörte könne das Gerät zudem lokal verarbeiten, also ohne etwas an den Hersteller übermitteln zu müssen. Wirklich mithören würden die wenigsten smarten Hausgegenstände, sagt der Entwickler.

Anders sei das bei intelligenten Sprachassistenten. Sie steuern häufig die smarten Haushaltsgeräte und werden bereits von 32 Prozent der Menschen in Deutschland verwendet. Das ergab eine Studie der Postbank in diesem Jahr. Auch wenn viele Menschen ihr Smart Home über eine App steuern, sagen Experten voraus, dass die meisten bald einen Sprachassistenten kaufen werden.

Mehr zum Thema Als Beweismittel vor Gericht Innenminister wollen Daten von „smart home“-Geräten Wenn man vom Bett aus per Sprachbefehl das Licht ausschaltet, geht das die Polizei nichts an. Doch ... mehr »

„Wenn man einen Assistenten benutzt, muss man davon ausgehen, dass die Sprachdaten benutzt werden“, sagt Goetze. Alexa, Siri und die anderen Assistenten bräuchten die Daten, um besser zu werden. Dafür lädt das Gerät die Sprachdateien über die Internetverbindung in die Cloud. Dort hat der Hersteller Zugriff und kann die Spracherkennung verbessern oder Fehler beheben.

Doch das Gerät dürfe nicht jederzeit die Sprachdaten mitschneiden, erklärt der Entwickler. Zumindest in Deutschland habe bisher klar erkennbar sein müssen, wann das Gerät das Gesagte aufnehme. Der Amazon-Sprachassistent darf etwa nur nach seinem Weckruf „Alexa“ und wenn der Beleuchtungsring leuchtet, das Gesagte auswerten. Goetze sagt aber auch, dass mit den Daten der Kunden nicht nur die Technik verbessert werde. Hersteller können die Kundendaten auch weiterverkaufen und damit zusätzliches Geld einnehmen. „Man muss sich fragen: Vertraue ich der Firma oder nicht?“, sagt Goetze.

An Alexas Umgang mit den Daten der Verbraucher äußerte der wissenschaftliche Dienst des Bundestags jüngst Zweifel. Denn der Sprachassistent von Amazon zeichnet nach Aktivierung auch das Gesagte von Kindern und Besuchern auf, die sich ebenfalls im Raum befinden. Laut Bericht ist bisher unklar, wie Amazon sie von der Datensammlung ausschließen kann.

Mehr zum Thema Umfrage Gut jeder Sechste nutzt Smart Home Vom Musiksystem bis zum Lichtschalter: In deutschen Haushalten ist immer mehr vernetzt. Viele ... mehr »

Rein rechtlich sei das problematisch, sagt der Rechtswissenschaftler Dennis-Kenji Kipker von der Universität Bremen. Das Gerät dürfe eigentlich nur die Daten seines Besitzers aufnehmen, weil nur er der Datenschutzerklärung des Herstellers zugestimmt hat. In der Datenschutzerklärung ist jedes Sammeln von weiteren Daten angegeben, die nicht nötig sind, um den Vertrag zu erfüllen. Die Nutzung der Daten müsse genau bestimmt sein, sagt Kipker. Das gebe die Europäische Datenschutz-Grundverordnung vor.

Wer sich einen Sprachassistenten kaufen will, sollte daher die Datenschutzerklärung zum Gerät genau untersuchen. Kipker nennt drei Punkte, die dort häufig zu finden sind: die Durchbrechung der Zweckbindung, die Weitergabe der Daten an Dritte und die Übermittlung der Daten ins Ausland. Kipker warnt vor allem vor dem letzten Punkt. Denn diese Klausel ermögliche es Unternehmen, Daten in anderen Ländern zu verarbeiten, häufig in Fernost oder den USA. „Dort gilt ein anderes Datenschutzrecht als in der EU“, sagt der Rechtsexperte. In China könnten sogar sensible Daten wie die Adresse oder die Bankverbindung der Käufer von Sprachassistenten an andere Unternehmen weitergegeben werden. „Der Kunde erfährt es nicht“, sagt Kipker.

Besonders problematisch sei zudem, wenn die Cloud, in der die Daten gespeichert werden, im Ausland sei. Warum, das erklärt er am Beispiel der Smart-Home-Kamera zu Hause: Wenn Kunden die Kamera unterwegs auf dem Smartphone aktivieren, lädt sie ihre Live-Aufnahme zuerst in die Cloud, die vielleicht in China ist, und danach erst auf das Handy des Benutzers. Noch vor dem Benutzer könnten andere so das Zuhause sehen.

Mehr zum Thema Risiken im vernetzten Heim Smart-Home-Geräte: Worauf Hausbesitzer achten sollten Die Bewohner sind noch unterwegs, aber das Haus bereitet schon alles auf ihre Rückkehr vor: Die ... mehr »

Kipker rät deshalb Verbrauchern davon ab, eine Smart-Home-Kamera zu benutzen. Auch ferngesteuerte Schließsysteme für Haustür und Garage sollten Kunden vermeiden, sagt der Rechtsexperte. Für weniger sicherheitsrelevante Geräte empfiehlt er, Produkte von deutschen Herstellern zu kaufen.

Der Vorteil: Die Hersteller seien an das europäische und deutsche Datenschutzrecht gebunden. Tipps für Verbraucher hat auch der IT-Wissenschaftler Karsten Sohr von der Universität Bremen: Vor dem Kauf sollten sich Interessierte auf den Internetseiten von Verbraucherschutzorganisationen informieren, ob es Testergebnisse zu dem Gerät gibt. Praktisch sind laut Sohr die Internetseiten der Verbraucherzentralen und der Stiftung Warentest. Manchmal seien smarte Geräte auch zertifiziert mit einem Datenschutzsiegel.

Ratschläge für Smart-Home-Geräte Besitzer

Doch hier mahnt Sohr zu Vorsicht: „Man muss genau hinschauen, ob das Siegel aus einer seriösen Quelle stammt.“ Wie Kipker empfiehlt er zudem, die Datenschutzerklärungen des Herstellers genau zu lesen. Sei diese unverständlich, könne man daran schon eventuell erkennen, dass dieses Thema dem Hersteller nicht so wichtig sei, sagt Sohr. Wer schon Smart-Home-Geräte besitzt, dem rät der IT-Experte: „In jedem Fall nicht zu viele Informationen gegenüber dem Gerät preisgeben.“ Sohr nennt einige Aspekte in den Herstellerangaben, die Aufschluss darüber geben, auf welche Daten das Gerät Zugriff haben könnte: Internetverbindung, WLAN, Bluetooth, lokale Steuerung per Smartphone App, Steuerung per App mit remote Zugriff, Kamera und Mikrofon.

Datenschutzverletzungen auszuschließen sei dennoch schwierig, sagt der IT-Experte. Die Geräte müssten eigentlich einer sehr tiefen Datenschutz- und IT-Sicherheitsanalyse unterzogen werden. Diese Untersuchungen seien jedoch kompliziert und rechtlich umstritten. Mehr Datenschutz könnte Sohr zufolge die Politik mit einem transparenten Prüfprogramm für den Datenschutz und die IT-Sicherheit von smarten Geräten auf den Weg bringen.

Doch die Politik sehe sich nicht in der Verantwortung, den Datenschutz in Smart Homes zu regulieren. Im Gegenteil: Im Juni wurde bekannt, dass die Innenminister überlegen, Ermittlern den Zugriff auf Daten digitaler Sprachassistenten zu ermöglichen. Polizei, Hersteller, Dritte und Unbekannte – ihnen allen eröffnen Smart Homes viele Wege, neue Daten zu sammeln.