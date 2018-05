Und auch die moderne Medizin kann einiges dazu beitragen, die Lebensqualität im Alter so gut wie möglich zu erhalten.

Beim von der Klinik Lilienthal veranstalteten Bremer Gesundheitsforum 2018 wollen Experten unterschiedlichster Fachrichtungen erklären, welche Besonderheiten bei älteren Patienten auftreten und welche modernen Behandlungsmöglichkeiten die Medizin heute bietet. Dabei spielen neueste Forschungsergebnisse ebenso eine Rolle wie die Erfahrungen aus dem medizinischen Alltag.

Als externe Gäste begrüßt die Klinik Lilienthal unter anderem Diethelm Ulrich Neetz, den Chefarzt der Geriatrie in der Reha-Klinik am Sendesaal. Als Teilnehmer der Podiumsdiskussion wird er über die Vorteile der geriatrischen Reha für ältere Patienten aufklären. Ebenfalls eingeladen ist Götz Buchwalsky von der Elektrophysiologie Bremen. Er wird einen Vortrag mit dem Thema „Taktvolle Herzen – Wenn das Herz schwächelt“ halten, in dem es um Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz geht. Melanie Ibañez vom Diabeteszentrum Lilienthal unterstützt die Veranstaltung als Expertin für Diabetes und Bluthochdruck und möchte in ihrem Vortrag die Frage: „Vor(m) Diabetes weglaufen?“ beantworten. Damit letztlich auch die pharmazeutische Perspektive in die Podiumsdiskussion mit einfließen kann, wird außerdem Horst Bartholomä von der Apotheke zur Goldenen Kugel das Thema Wechselwirkungen von Medikamenten beleuchten.

Weitere Themen des Bremer Gesundheitsforums sind künstliche Hüft- und Kniegelenke, Knochenbrüche im Alter, Darmkrebs und Bauchchirurgie im Alter.

Das Bremer Gesundheitsforum 2018 unter dem Motto „Gesund und fit im Alter“ findet am Mittwoch, 30. Mai, von 17.30 bis etwa 20 Uhr im Saal des Konsul-Hackfeld-Hauses in der Birkenstraße 34 in Bremen statt. Die Veranstaltung ist für interessierte Besucher kostenfrei. Zur besseren Planung wird um eine vorherige Anmeldung gebeten – entweder unter der Telefonnummer 0 42 98 / 27 10 oder unter der E-Mail-Adresse info@klinik-lilienthal.de.