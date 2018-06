Im Lintler Krug zeigte Moderator Kurt Klinger anschaulich auf, welches Verkehrsmittel bei einer Reise am wenigsten und am meisten umweltschädliche Emissionen verursacht. Nachhaltig mobil sind Reiselustige dabei mit Fahrrad, Bus und Bahn unterwegs. Die Möglichkeit, Reisen in Gruppen zu unternehmen, sei ebenfalls nachhaltiger, als sich individuell fortzubewegen. „Allerdings gibt es auch altersbedingte Einschränkungen“, sagte Klinger. Beispielsweise sollte bei älteren Menschen die Einsicht vorhanden sein, nicht mehr mit dem Fahrrad nach Peking gelangen zu wollen.

Für die Planung einer Reise sollten sich die Älteren Zeit nehmen und sich auch vorher eine Taktik überlegen. Das könnte eine Hilfe beim Packen bedeuten oder ein Hinbringen zum Bahnhof. Dadurch könnten Unfallgefahren eingeschränkt werden, so Klinger. Auch könnten im Alter Reiseziele entdeckt werden, die in der Nähe liegen.

Der nächste Termin von „Mobilität im Alter – Sicher mobil und beweglich bleiben“ ist am Mittwoch, 27. Juni. Treffpunkt ist dann bereits um 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des neuen Edeka-Marktes an der Hauptstraße. Es geht um Gefahrenpunkte in Kirchlinteln für Fußgänger und Fahrradfahrer an der L 171 in der Ortsmitte.