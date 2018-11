Das Spotify-Kennwort können Nutzer mit wenigen Klicks ändern. Foto: dpa-infocom (dpa)

Meerbusch (dpa-infocom) - Manche User nutzen in allen Onlinediensten dasselbe Kennwort. Das ist bequem, aber ziemlich unsicher. Wer auf Nummer Sicher gehen will, verwendet in jedem Onlinedienst andere Zugangsdaten. So funktioniert es bei Spotify.

Um das Kennwort bei Spotify zu ändern, muss man wissen, ob der Spotify-Account über Facebook erstellt wurde oder eigenständig. Wer sich mit Facebook einloggt, muss das Facebook-Kennwort dort ändern.

Zum Ändern des Spotify-Kennworts meldet man sich zunächst im Browser unter www.spotify.com an. Danach zum eigenen Account-Bereich wechseln. Im Menü links folgt ein Klick auf „Passwort ändern“. Dann das alte und neue Kennwort eintippen und mit Klick auf den grünen Button bestätigen. Fertig.