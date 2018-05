Voll im Trend und exklusiv bei Rosenbaum Schuhe: Korkleder-Schuhe und passende Gürtel für Damen und Herren.

Blattgold

Ausgefallende Schmuckstücke, Edelsteine und Perlen gibt es bei Crystal Stones Jewellery.

Unter den Arkaden liegt die erste Perle etwas versteckt – schön arrangierte Sträuße blühen um die Wette mit den saisonalen Beet- und Balkonpflanzen vor dem kleinen Ladengeschäft. Neben den Standards gibt es auch ausgefallene Grünpflanzen und schöne Accessoires für Ihr Zuhause, den Balkon oder die Terrasse – wie Windlichter, Kerzenhalter oder auch Pflanzgefäße.

Bei Blattgold wird auch auf Bestellung ein schöner Strauß für Geburtstage oder ähnliches liebevoll gebunden und den Kunden nach Hause geliefert. Selbstverständlich ist die Ausrichtung von Hochzeiten inklusive der Ausgestaltung der Örtlichkeiten ein Pfeiler des Geschäfts.

So bleiben besondere Momente länger in frisch. Die V-Rose Sélection Privée ist zu 100 Prozent natürlich und hält mehrere Monate.

Hier reicht das Angebot vom Blumenschmuck für Braut, Bräutigam und die Blumenkinder über den Tisch- und Raumschmuck bis zur Candy-Bar. Auch bei der Vermittlung von ausgefallenen Örtlichkeiten ist man gern behilflich.

Eine besondere Perle im Angebot ist die V-Rose Selection Priveé: ein ganz ausgefallenes Blumengeschenk für besondere Anlässe. Es handelt sich um eine echte, wunderschöne Rose, die auf besonders schonende Weise konserviert ist und so über Monate an ganz besondere Momente erinnert. Die Rose ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird im dekorativen Karton angeboten.

Im Monta Juni bietet Blattgold den Kunden zudem ein sommerliches Special und gewährt zehn Prozent Rabatt auf Blumen.

Blattgold ist geöffnet Montag von 9 bis 13 Uhr, Dienstag bis Freitag 9 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, Sonnabend 9 bis 13 Uhr. Hindenburgstraße 55, 28717 Bremen, Telefon 04 21 / 69 08 07 30, www.facebook.com/blattgoldbremen

Crystal Stones Jewellery

Im wahren Sinne des Wortes ist dies die zweite Perle – hier gibt es neben Perlen in einem großen Sortiment Natursteine in vielen Varianten. Seit 1993 fertigt Annette Göbel Schmuck aus Steinen und Perlen nach Wunsch ihrer Kunden und nach eigenen Entwürfen. „Wir fertigen auch neue Ketten mit dem Material, welches mir die Kunden mitbringen. So kommen die ungetragenen Schmuckstücke zum Beispiel der Tante oder Oma zu neuen Ehren“, so Annette Göbel. Im Sortiment sind neben Ketten auch Ringe und Ohrschmuck zu erstehen.

Göbel fertigt gern eigene Kreationen wie Colliers und Ketten und ändert auch vorhandenen Schmuck ihrer Kundinnen oder repariert die Lieblingsstücke.

Besonders schön und elegant sind Produkte mit Perlen. Die Formen- und Farbvielfalt kennt kaum Grenzen. Die Akoya-Perlen sind Salzwasserperlen und bestechen durch Perfektion in Form und Farbvielfalt. Die Süßwasserperlen sind entweder rund oder unglaublich variantenreich in der Form. Von zurückhaltend elegant bis üppig und prächtig für den großen Auftritt ist alles möglich.

In Kombination mit Silber oder Gold, mit Steinen oder auf Seidenfäden gezogen überraschen die schimmernden Perlen immer wieder – lassen Sie sich von der kreativen Umsetzung bei Crystal bezaubern!

Selbstverständlich gibt es in den Räumen unter den Arkaden in Lesum auch ausgefallenden Schmuck aus Gold- und Silberschmieden, die in kleinen Auflagen hochwertige Produkte fertigen. Daneben gibt es die wunderbaren Sammelstücke der „Trollbeads“ und Schmuck von „Silberwerk“. Bei Crystal Stones Jewellery ist außerdem in diesem Juni Jubiläum – 25 Jahre ist Annette Göbel mit ihren kleinen Schätzen am Markt erfolgreich. Es wird dann eine Jubiläums-Aktion geben, darauf können sich die Kunden schon freuen.

Crystal Stones Jewellery, Hindenburgstraße 55, 28717 Bremen, Telefon 04 21 / 63 47 63, E-Mail: info@crystal-schmuck.de, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, Sonnabend 9.30 bis 13 Uhr.

Rosenbaum Schuhe

Die dritte Perle in der Kette ist das Schuh-Fachgeschäft in der Hausnummer 59. Hier ist der Frühling eingezogen und die Lust an leichten Schuhen und bunten Farben. Aktuell sind sommerliche Sandalen und leichtes Schuhwerk unter anderem von Think!, Mephisto und FinnComfort im Sortiment.

Unter dem eigenen Label Rosenbaum-Shoes sind derzeit die sportlichen, leichten Schuhe aus Kork ein echter Hingucker. Die hochwertigen und bequemen Sneaker sind in verschiedenen Trendfarben für Damen und Herren erhältlich – wenn Sie noch den dazu passenden Gürtel erstehen, wird ein stimmiges Set daraus.

Neu sind die exquisiten Taschen aus Leder in verschiedenen Farben, Formen und Mustern. Ganz aktuell in Wildlife-Optik, passend zum Sommer setzen Sie auf jeden Fall ein modisches Ausrufezeichen.

Eine kleine Auswahl Damenoberbekleidung aus hochwertigen, natürlichen Materialien und frischem Design soll neugierig machen auf eine mögliche Ausweitung dieses Segmentes. Von den Kunden gut angenommen wird das Angebot, Reparaturen ausführen oder Schuhe weiten zu lassen – wenn der Schuh drückt, sozusagen.

Rosenbaum Schuhe ist aktuell auch auf der Publica in Osterholz-Scharmbeck vertreten. Besuchen kann man das Unternehmen auf der Messe am 2. und 3. Juni in Zelthalle1, Stand 38.

Rosenbaum Schuhe ist von Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 18 Uhr und Sonnabend von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Hindenburgstraße 59, 28717 Bremen, Telefon: 0421/52405258.