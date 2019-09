Bremen. “Daten sind das neue Öl”, sagte die ehemalige EU-Kommissarin für Verbraucherschutz Meglena Kuneva im Jahr 2009. Aber was macht Daten eigentlich so wertvoll? Persönliche Daten werden vor allem für personalisierte Werbung eingesetzt. Anders als bei der Zeitungsanzeige, werden Nutzern des Internets vor allem Produkte angezeigt, bei denen die Chance hoch ist, dass sich der jeweilige Nutzer dafür ernsthaft interessiert. Wie geht das? Und was bedeutet das für Verbraucher?

Den Nutzer kennenlernen

Um Werbung genau und treffsicher auszuspielen, müssen Unternehmen den jeweiligen Nutzer zunächst so gut wie möglich kennen. Das funktioniert, indem sie viele Daten über ihn sammeln. Dafür wird das Nutzerverhalten ständig analysiert, zum Beispiel, indem ein Versandhändler wie Amazon die Klicks eines Nutzers auf seiner Seite auswertet und so herausfindet, was dem jeweiligen Kunden gefällt.

Zu den größten Online-Datensammlern gehören aber auch Unternehmen wie Google oder Facebook. Diese Unternehmen lernen nicht nur viel über das Kaufverhalten, sondern können häufig ein detailliertes Profil zum jeweiligen Nutzer erstellen. Die Infos dafür bekommen sie vom Nutzer selbst: über freiwillige Angaben im eigenen Profil, zum Beispiel zum Geschlecht, Wohnort und Alter, aber auch, indem sie auswerten, wonach der Nutzer sucht, was ihm gefällt und mit wem er über die jeweilige Plattform interagiert.

Ein Algorithmus kann aus diesen Daten ein erschreckend genaues Profil erstellen. Unter anderem können Algorithmen beispielsweise schlussfolgern, in welcher Lebensphase sich der Nutzer gerade befindet: Hat er Kinder oder arbeitet er viel? Könnte er sich demnächst für ein neues Auto interessieren oder Nachwuchs planen? Kauft er nachhaltig hergestellte Produkte oder setzt er auf bekannte Marken? Aber auch: Welche politische Meinung vertritt er und für welche gesellschaftlichen Themen interessiert er sich?

Mit Daten Geld verdienen

Allein Daten zu erheben und auszuwerten, bringt Unternehmen wie Facebook und Google noch kein Geld. Wie das funktioniert, soll ein Beispiel verdeutlichen: Ein Versandhändler für minimalistische Designer-Möbel möchte Online-Werbung schalten. Eine Möglichkeit wäre für ihn, dies direkt über eine der Plattformen wie Facebook oder Google zu tun. Bei Google wählt er dafür zum Beispiel eine Anzeige, die dem Nutzer erscheint, wenn er bestimmte Suchbegriffe eingibt, wie „modern“ oder „minimalistisch“ – oder wenn Google auf Basis von älteren Suchanfragen davon ausgeht, dass ihn die Anzeige interessieren könnte. Auch Facebook arbeitet so: Indem die Plattform unter anderem aus Gefällt-mir-Angaben und Klicks auf andere Werbeanzeigen mögliche Kaufinteressen ableitet, kann Werbung dort sehr zielgerichtet geschaltet werden. So berichteten Nutzer sogar schon, dass sie online Werbung für Umstandsmode angezeigt bekamen, noch bevor sie selbst wussten, dass sie schwanger waren.

Facebook benutzt zudem auch GPS-Daten seiner Nutzer, um herauszufinden, welche Nutzer gegebenenfalls auch im echten Leben zusammentreffen – also befreundet sind. Dann erhält der Nutzer auch Werbung zu Produkten, die sein bester Freund gekauft hat oder noch kaufen möchte, weil man davon ausgeht, dass Freunde gleiche Interessen haben. Das könnte eine Erklärung dafür sein, warum Nutzer häufig Produkte angezeigt bekommen, über die sie sich nur wenige Stunden zuvor mit Freunden unterhalten haben.

Mittlerweile werden die erhobenen Daten aber auch außerhalb der Plattformen benutzt, die sie erheben. Das funktioniert über sogenannte Cookies. Cookies sind eine Art Gedächtnis des Internetverhaltens: sie speichern Informationen des Internetnutzers auf dessen eigenem Computer und werden zum Beispiel von Online-Händlern benötigt, um Artikel im Warenkorb zu speichern oder im Browser ein Lesezeichen zu setzen.

Es gibt aber auch sogenannte Tracking-Cookies, die sich buchstäblich an den Nutzer hängen und nicht nur sein gesamtes Surfverhalten überwachen und analysieren, sondern diese Daten auch weitergeben. Das passiert unter anderem beim sogenannten Real-Time-Bidding (zu deutsch: Echtzeitversteigerung), an dem fast alle Websites, die Werbung schalten, teilnehmen. Das System dahinter ist, dass Werbetreibende in kürzester Zeit erfahren, wer gerade eine bestimmte Website besucht und ob dieser Nutzer für ihre Anzeigen relevant ist. Diese Informationen erhalten sie über die in den Cookies gespeicherten Daten. Ist der Nutzer für sie interessant, können sie ein Gebot für den Anzeigenplatz abgeben. Das passiert voll automatisiert und innerhalb der Zeit, in der die Seite für den Nutzer noch geladen wird.

Warum das bedenklich ist

Der Verein Digitale Gesellschaft hat im Juni gemeinsam mit einigen anderen Organisationen eine Beschwerde bei den Landesdatenschutzbehörden gegen verhaltensbasierte Online-Werbung eingereicht. Auch in zehn weiteren Ländern in Europa wurden Beschwerden eingereicht. Kritisiert wird unter anderem, dass die Datenweitergabe zum Beispiel beim Real-Time-Bidding im großen Stil erfolgt. Schließlich gilt: Je mehr Werbetreibende auf den Anzeigenplatz bieten, desto besser für die, die Anzeigen anbieten. Die Daten, die dabei weitergegeben werden, können zudem sehr persönliche Informationen wie etwa über die religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen enthalten. Zudem heißt es vom Verein Digitale Gesellschaft: „Einmal in diesem System gelandet, hat die betroffene Person keinerlei Kontrolle darüber, an wen die Daten noch weitergegeben oder vielleicht verkauft werden.“

„Digitale Gesellschaft"-Geschäftsführerin Elke Steven sagt, sie gehe davon aus, dass Real-Time-Bidding rechtswidrig ist. Zudem sei personalisierte Online-Werbung immer auch eine Art Manipulation, die sich von Kaufentscheidungen auch auf Meinungen ausweiten lasse – zum Beispiel, indem einem Nutzer nur noch Beiträge angezeigt werden, von denen der Algorithmus ausgeht, dass sie seiner Meinung entsprechen. Auch gibt Steven zu bedenken, dass teilweise Suchanfragen zur eigenen Gesundheit gesammelt werden und in das individuelle Profil mit einfließen.

Auch wird häufig kritisiert, dass Unternehmen wie Google oder Facebook schon jetzt eine Marktmacht haben, die anderen Unternehmen kaum eine Chance lässt. Gleichzeitig haben Google, Facebook oder Amazon Informationen über Nutzer, die – sollten sie je zusammengefügt werden – ein sehr deutliches Bild der Person ermöglichen. Dass diese Fusion keineswegs abwegig ist, zeige laut Steven unter anderem das Beispiel Whatsapp. Der Instant-Messaging-Dienst wurde 2014 von Facebook aufgekauft.

Zur Sache

Schnelle Tipps und Tricks

Wer wissen möchte, wie detailliert das eigene Persönlichkeitsprofil bei Facebook erarbeitet wurde, kann mithilfe des Programms „Dataselfie“ (kostenlos im Internet verfügbar) diese Daten anfordern.

Da Cookies auf dem eigenen Computer gespeichert werden, kann man diese nicht nur löschen, sondern auch vorab einstellen, welche davon zugelassen werden sollen. Das geht in den Einstellungen des jeweiligen Internetbrowsers (beispielsweise Firefox).

Einige Internetbrowser (wie Firefox) haben einen Modus für (kurzzeitiges) privates Surfen, den man ganz einfach im Hauptmenü aktivieren kann. In diesem Modus werden weder Chronik noch Cookies erzeugt. Um längerfristig Cookies und Chronik zu blockieren, gibt es sogenannte Add-ons wie „Ghostery“ – eine Art Zusatzprogramm für den Internetbrowser, das sich schnell und kostenlos installieren lässt.

Wer nicht möchte, dass Google eigene Suchanfragen analysiert, kann auf alternative Suchmaschinen zugreifen. „DuckDuckGo“ sammelt keine persönlichen Informationen, um Filterblasen zu verhindern. Jeder Nutzer bekommt so die gleichen Ergebnisse angezeigt.