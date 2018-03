Der «Super-Opa» kann es auch sein. Experten raten jedenfalls dazu, dass Enkel ihre Großeltern nicht beim Vornamen nennen. Foto: Jan Woitas (dpa)

Coburg (dpa/tmn) - Oma und Opa - so werden Großeltern in Deutschland gemeinhin von ihren Enkeln genannt. Und so sollten sie sich auch nennen lassen, findet der Psychologe und Ratgeberautor Hans Berwanger.

„Diese Bezeichnungen drücken die besondere Qualität der Beziehung aus“, sagt er. Ganz ähnlich wie bei „Mama und Papa“. Wer sich stattdessen beim Vornamen nennen lässt, begibt sich Berwanger zufolge auf eine eher freundschaftliche Ebene mit den Enkeln. „Natürlich sind Großeltern auch Freunde. Aber sie sind eben noch viel mehr.“ Dem sollte man seiner Ansicht nach Rechnung tragen.

