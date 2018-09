Durch viel Fleiß und Lockerheit beim Training, zeigt sich schnell, dass sich die Mannschaft in allen Teilen verbessern konnte und gingen so zuversichtlich in die neue Saison der C-Juniorinnen der Kreisliga Nord.

Im ersten Punktspiel konnten sich die Mädels der JSG gleich beim Nachbarn vom TSV Timke durch fünf Tore von Marieke Andree und ein Tor von Sophia Kardel mit 6:0 klar durchsetzen. Im zweiten Spiel gegen die JFV Rotenburg schafften die Mädels ein gerechtes 2:2. Beide Tore für die JSG Wörpetal erzielte Sophia Kardel, wobei man die Leistung der Mädels nicht hoch genug bewerten kann, da sie demselben Gegner noch im Mai mit 0:16 unterlagen. „Da wächst eine tolle Mannschaft zusammen, die uns Trainern noch viel Freude machen wird“, bemerken Carina und Sepp.

Wer Lust hat, darf gerne beim Training vorbeischauen. Die Trainingszeiten sind montags und donnerstags jeweils von 17.30 bis 19 Uhr auf dem Tarmstedter Sportplatz.