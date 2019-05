Schock-Rocker Marilyn Manson geht weitere Schritte in seiner Schauspielkarriere: HBO bestätigte sein Mitwirken in der Serie "The New Pope". Das Format ist eine Fortsetzung der Mini-Serie "The Young Pope" von 2016. Neben Manson spielen auch Sharon Stone und John Malkovich mit. (Stuart C. Wilson / Getty Images)

Schock-Rocker Marilyn Manson steht wieder vor der Kamera: Der Musiker soll eine Rolle in der neuen TV-Serie „The New Pope“ übernehmen. Der Sender HBO, der das Format produziert, veröffentlichte auf Twitter Fotos von der neuen Serie, auf denen Manson und auch Schauspielerin Sharon Stone zu sehen sind. „Sharon Stone und Marilyn Manson werden bald Gaststar in 'TheNewPope' sein“, schrieb HBO dazu.

„The New Pope“ ist die Fortsetzung der Mini-Serie „The Young Pope“, die 2016 veröffentlicht wurde. Schauspieler Jude Law wird wie in der Mini-Serie wieder die Hauptrolle des Papst Pius XIII. übernehmen. Neben Sharon Stone und Marilyn Manson steigt auch John Malkovich („Die Morde des Herrn ABC“) neu in die Serie ein. Wie die Bilder von HBO zeigen, wird auch er einen Papst verkörpern. Weiterhin im Cast bleiben Cecile de France, Ludivine Sagnier und Silvio Orlando.

Neues Album fast fertig

Die Dreharbeiten zu „The New Pope“ sind bereits abgeschlossen, doch wann die Serie von Regisseur und Autor Paolo Sorrentino starten wird, ist noch nicht bekannt. HBO arbeitete für das Projekt mit Sky und Canal Plus zusammen.

Marilyn Manson stand schon öfter für TV-Serien vor der Kamera. Zuletzt war er in „Salem“, „Californication“ und „Sons of Anarchy“ zu sehen. Außerdem konzentriert er sich wieder auf seine Musikkarriere: Sein zehntes Album „Heaven Upside Down“ erschien 2017. Aktuell arbeitet er an seinem elften Studioalbum. Wann dieses veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.