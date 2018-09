Die Einsendung der Hauptgewinnerin Bettina Görges zeigt die Kirchenstraße in Osterholz-Scharmbeck im Jahr 1923, als diese von einer Überschwemmung heimgesucht wurde. (Bettina Görges)

Menschen, die begeistert sind von alter Technik oder Erinnerung an längst vergangene Höhepunkte im Landkreis Osterholz: Dies sind Motive, die anlässlich des letzten OHZ-LIVE-Fotowettbewerbs 2018 eingesandt wurden. Manche kamen auf Papier in der Redaktion an, andere digital, in schwarz-weiß oder Farbe, denn das Thema lautete „Wie’s früher war“. Interpretiert wurde es in all seinen Facetten. Unter den Einsendungen konnten unsere Leser per Online-Voting ihr Lieblingsbild wählen. Eine Woche stimmten sie ab und kürten so drei Gewinner.

Auf das höchste Siegertreppchen hoben die Onlinewähler Bettina Görges mit 4,7 Sternen. Ihre Einsendung zeigt die Kirchenstraße im Jahr 1923. Dem Wasserstand nach zu urteilen, muss ein Bach die Innenstadt geflutet haben. Dieses historische Motiv ist mitten aus dem Leben gegriffen, und wurde wahrscheinlich deshalb so oft angeklickt. Bettina Görges kann sich nun über zwei Karten für das Konzert von Bernd Stelter und sein Kabuff Orchester am 24. November in der Stadthalle freuen.

Martina Fiege nahm sich einem Thema an, das für Aufregung gesorgt hat und zeigt Organo-Fluid nach der Explosion. (Martina Fiege)

Ute Schöns Bild zeigt Torfkähne früher und heute. Mit diesem Motiv errang sie mit 3,9 Sternen den zweiten Platz. „Die Kähne unterscheiden sich von den heutigen eigentlich nur in der Fracht. Früher war es der Torf, heute sind es die Menschen, welche die ruhige Fahrt auf der Hamme genießen“, sagt die Lilienthalerin. Auch ihren Gewinn kann sie jetzt genießen: Mit einer Begleitung bei einem Besuch der plattdeutschen Theatergruppe „de Worphüser“, inklusive einem Glas Sekt in der Pause.

Martina Fiege sandte die Impression eines Ereignisses ein, das den Landkreis 2014 lange und intensiv beschäftigte. Das Bild zeigt einen Ausschnitt des Geländes der Firma Organo-Fluid nach der Explosion. Mit dieser Erinnerung belegt sie den dritten Platz im Wettbewerb, der mit einem Gutschein im Wert von 25 Euro der Firma Kolster bedacht wird.

Ute Schön zeigt Torfkähne. Diese unterscheiden sich heute nur in der Fracht: Früher war es Torf, heute sind es Menschen. (Ute Schön)

Die OHZ-LIVE geht nun in die Winterpause und mit ihr auch der Fotowettbewerb. Im Frühjahr geht es aber wieder los. Wer schon ein paar Ideen und schöne Motive in der Kamera hat, kann diese gerne bereits jetzt einsenden. Die Bilder müssen mit Namen, Wohnort, Kontaktdaten und einer Beschreibung versehen sein. In Empfang genommen werden sie entweder per E-Mail unter redaktion@osterholzer-kreisblatt.de oder per Post. Die Postanschrift lautet OSTERHOLZER KREISBLATT, OHZ LIVE, Bördestraße 9 in 27711 Osterholz-Scharmbeck. Pro Teilnehmer darf nur ein Bild eingesandt werden. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung des Fotos in den multimedialen Erzeugnissen unseres Hauses zu.