Hier brütet die Wiesenweihe, ein in Europa stark gefährdeter Greifvogel.

Wie der Name nahelegt, waren ursprünglich Wiesen der vorrangige Lebensraum dieser Vögel. Doch mittlerweile ziehen sich die Bodenbrüter gern in Getreidefelder zurück, um ihre Jungen groß zu ziehen. Entsprechend groß ist die Gefahr, beim Abernten der Äcker die Gelege zu zerstören. Deshalb arbeiten Naturschützer und Landwirte Hand in Hand: Landwirte sparen die Bereiche mit den entdeckten Nestern bei der Ernte aus. Ehrenamtliche von Naturschutzverbänden umzäunen die Bereiche meist noch zusätzlich, um Eier und Küken vor Fressfeinden zu schützen. Über staatliche Fördertöpfe erhalten die Landwirte einen Erschwernisausgleich für den entgangenen Ertrag. So kann gemeinsam der Bestand der Wiesenweihe gesichert werden.