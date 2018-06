Der Komiker Wigald Boning ist auch mal nachdenklich. Er sorgt sich um eine zunehmende Kommerzialisierung des Fußballs. (PR / History / Getty / Koch)

Eine Fußball-Weltmeisterschaft wie die kommende in Russland (14. Juni bis 15. Juli) ist immer auch ein Schaulaufen. Freilich geht es darum, welches Land den begehrten globalen Titel in die Heimat holen kann. Jeder einzelne Spieler hat mit jedem erzielten Tor oder einem gelungenen Turnier aber auch die Möglichkeit, seinen eigenen Marktwert zu erhöhen. Womöglich sogar bis ins Unermessliche? Zumindest der durchaus fußballaffine TV-Moderator und Comedian Wigald Boning hält Entwicklungen der Ablösesummen über die ohnehin bereits unfassbaren 222 Millionen Euro beispielsweise für den Brasilianer Neymar nicht mehr für unmöglich. „Natürlich sehe ich es kritisch, dass eine Transfersumme bald eine Milliarde Euro betragen kann“, sagt er. Ohnehin sympathisiere er mehr mit dem Begriff „Amateur“ als mit „Profi“. „Denn das kommt von 'amare', auf Deutsch: lieben.“ Genau diese Liebe zum Fußball hat er in der History-Doku „Deutschland - Deine Fußballseele“ nun ergründet. Der Film ist bei dem Pay-TV-Sender am Montag, 28. Mai, 20.15 Uhr, als TV-Weltpremiere zu sehen. Er ist eingebettet in das globale TV-Event „History of Football“. Von Montag, 28. Mai, bis Sonntag, 10. Juni, zeigt History in mehr als 160 Ländern eine exklusive Programmierung zum Thema Fußball.

Das Fußballgefühl seiner Kindheit beschreibt Boning so: „Samstags Radio hören, Panini-Bildchen sammeln - und Spieler, die noch so richtig Ecken und Kanten hatten.“ Als „altmodischer Nostalgiker“, wie der Comedian sich selbst beschreibt, wolle er im Film von Emanuel Rotstein herausfinden, ob es sie noch gibt, die wahre Seele des Fußballs.

Mit der 91-jährigen Trainer-Legende Rudi Gutendorf blickt Wigald Boning weit zurück in die Geschichte des Fußballs. (PR / History / Getty / Koch)

Und nein, diese Seele muss auch bei Boning nicht zwangsläufig auf dem Ascheplatz einer womöglich „guten alten“ Zeit liegen. Auch im modernen Bundesliga-Stadion könne man diese noch finden. Dreimal im Jahr etwa schaut sich der Fan Boning die Spiele seines SV Werder Bremen direkt an. Beim letzten Derby zwischen Werder und dem Hamburger SV ist er zunächst von der Atmosphäre im Weserstadion beeindruckt. Als HSV-Ultras ein massives Pyro-Feuerwerk zünden, blickt auch er verwundert in die Kameras.

Ausgerechnet die Ultras! Die zumeist noch recht jungen Fußballaktivisten auf den Rängen sehen sich in ihrem Selbstverständnis gerne als Hüter des Fußballs gegen den steigenden Kommerz. Plakataktionen wie gegen die Montagsspiele hält auch Boning für sinnvoll. Dass sie sich jedoch nicht eindeutig gegen Gewalt im Stadion abgrenzen, bemängelt zumindest Ronny Blaschke. Der Sportjournalist und Autor vermisst auch eine Vorbildfunktion der großen Vereine, wenn beispielsweise der FC Bayern München in ein Winter-Trainingslager nach Katar fliege. Blaschke: „Es ist wichtig, dass ein Fußballklub Kontakte hält zur Stadtgesellschaft.“

Bei TuS Eintracht Stadtallendorf trifft Wigald Boning den früheren Nationaltorwart Eike Immel. Der Ex-Profi ist nach Beendigung seiner Karriere tief gefallen. (PR / History / Getty / Koch)

Fußball ist ein Geschäft - auch das klammert Boning natürlich nicht aus. Für einen längst global ausgerichteten FC Bayern ist es inzwischen nicht mehr so einfach wie etwa für einen TuS Eintracht Stadtallendorf. Der Verein aus Hessen spielt nicht Champions League, sondern „nur“ Regionalliga. Wie viel Seele in dem Verein steckt, zeigt eine sehr ungewöhnliche Aktion. Die Eintracht nahm einen einstigen und inzwischen gefallenen Fußballstar bei sich auf.

Eike Immel, langjähriger deutscher Nationaltorwart und Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart, ist nach seiner Karriere tief abgestürzt. Falsche Berater, persönliche Probleme und Verfehlungen sowie eine Verletzungsmisere trieben ihn in den Ruin. Erst der Verein aus dem kleinen Stadtallendorf, sein Heimatort, gab ihm wieder eine Chance. Mit seinem Wissen aus dem Profigeschäft soll er unter anderem die Jugend weiterbringen.

Wigald Boning kann sogar Fußball, wenigstens einigermaßen. Hier im Training mit der Mannschaft des SV Babelsberg 03. (PR / History / Getty / Reuter)

Im sehr offenen Gespräch mit Boning unter anderem bei einem türkischen Frisör blickt Immel zurück auf seine durchaus spektakuläre Profi-Karriere. Einiges stellt er negativ dar. „Ich hatte ein paar schlechtere Spiele gemacht. Da habe ich gesehen, wie auch die Mitspieler zu Geiern werden“, sagt Immel. Rückblickend weiß er aber auch, dass er dem Fußball einiges zu verdanken hat: zunächst als sehr junger Spieler viel zu viel Geld und heute im gesetzten Alter eine zweite Chance in Stadtallendorf, mit der er nicht mehr gerechnet hätte.

Boning, der als eine Art Host durch den Film führt und bei einem weiteren Treffen die 91-jährige Trainer-Legende Rudi Gutendorf besucht, zeigt sich gerade von der bewegenden Geschichte Immels beeindruckt. Gerade in dieser stecke schon einiges dieser Seele des Fußballs, die er doch finden wollte. Letztendlich ganz zu seinem Ziel ist er am Ende des Films aber nicht gekommen. Boning bleibt somit nur ein Fazit: „Die Seele des Fußballs ist die Liebe der Fans, der Spieler, der Funktionäre, des Publikums zu diesem Sport. Und diese Liebe sollte nicht überstrapaziert werden.“