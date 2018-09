Darin zeigt er Deutschland im Aufbruch. Wo geht es hin? Wer darf mit? Und wann geht es endlich los? An den Haltestellen stehen Verunsicherte im Dauerregen und warten auf die nächste Mitfahrgelegenheit. Denn alle wissen, wer jetzt den Anschluss verpasst, landet auf dem Abstellgleis. Die als Glückspilze verkleideten Mitarbeiter des Heimat-Ministeriums verteilen Gutscheine für Rückfahrkarten. Aber es gibt kein neues Leben im Alten und es gibt kein Zurück! Deshalb hat Schmickler nach vorne geschaut. Und was er gesehen hat, davon berichtet er am Sonnabend, 18. Oktober, ab 20 Uhr in Ritterhude. Infos und Tickets unter www.hammeforum.de.